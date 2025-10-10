La Fundación Padre Vinjoy alojará la primera comunidad solar de Oviedo

La primera comunidad solar de Oviedo ya está instalada en el techo del edificio de la Fundación Padre Vinjoy. Esta innovadora instalación nace de la colaboración de esta histórica institución ovetense con Iberdrola, se estima que evitará la emisión de cerca de 802 toneladas de CO2 a la atmósfera en los próximos 30 años y los vecinos que se encuentren en un radio de 2 kilómetros podrán beneficiarse de sus ventajas, sin necesidad de contar con una infraestructura propia.

"Esta decisión no solo representa un paso adelante en términos de responsabilidad ambiental, sino que también tiene beneficios significativos para los vecinos cercanos a nuestra institución”, destacó Adolfo Rivas, director gerente de la Fundación Padre Vinjoy. Como consecuencia, la institución ovetense verá una disminución del treinta por ciento en su factura de la luz.

La instalación está compuesta de 261 paneles solares, tiene una potencia total de 120 kilovatios y podrá producir anualmente cerca de unos 145 megavatios hora. Todos los gastos derivados de la instalación fueron subsanados por Iberdrola.

“Esta iniciativa pionera es un hito muy importante que marca la apuesta de Iberdrola por la innovación en soluciones energéticas, la sostenibilidad y el compromiso con las zonas en las que estamos presentes al poner el autoconsumo al alcance de los ciudadanos", apuntó el director comercial de Iberdrola en Asturias, Borja Cancela.