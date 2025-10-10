Honores en un colegio de Oviedo para el izado de la bandera de España: "Es un acto muy emotivo"

Samuel Ruisánchez tiene diez años y cursa sexto de Primaria; Azahara Álvarez, cinco y acaba de iniciar una nueva etapa escolar. Ambos son alumnos del colegio Escuelas Blancas de San Lázaro y este viernes fueron los encargados de izar la bandera de España durante el acto organizado por la concejalía de Educación, liderada por Lourdes García, y la delegación de Defensa en Asturias, con Jesús Moreno al frente, con motivo del día de la Hispanidad. El 12 de octubre cae este año en domingo y la comunidad educativa adelantó dos jornadas esta especial celebración que fue emocionante en dos sentidos.

Escuelas Blancas. Acto de izado de la bandera con asistencia del delegado de Defensa y representantes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Municipal, entre otros / Mario Canteli

Este centro es la primera vez que acoge un acto de tal relevancia. "Es un orgullo acogerlo y nos parece muy emotivo porque va en la línea de la actuación pedagógica del centro", explicó su directora, Susana Suárez. También fue el primer acto de este tipo para el coronel Jesús Moreno. "Hace un mes que asumí el cargo de delegado de Defensa -lo hizo en sustitución de Juan Luis González- y no había tenido oportunidad de celebrar un acto así. Me gustaría agradecer al centro que haya tenido la amabilidad de contribuir a celebrar este día que es de todos los españoles y de la sociedad española de la que formamos parte las fuerzas armadas", comentó mientras la Real Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo" tocaba las últimas notas tras el izado al que asistieron 150 estudiantes.

La historia de la bandera

El acto fue presentado, como es habitual, por el subteniente del Ejército del Aire y del Espacio y miembro de la Delegación de Defensa en Asturias, Antonio Trobajo, quien recordó la historia de la bandera de España. La enseña, tal y como se conoce hoy en día, nació en 1785 por decreto de Carlos III para distinguir los barcos españoles.

Su diseño antiguo de un fondo blanco con una cruz roja impedía distinguirla cuando los soldados estaban en medio de un combate luchando por defenderla. Es por ello que se ideó una nueva versión con colores rojo y amarillo que fuese reconocida a distancia sobre todo alta mar. "La reina Isabel II estableció que sería la única que estaría en edificios oficiales y unidades militares". Además, desde 1981 incluye el escudo constitucional actual.

Entrega de la enseña

El siguiente paso del acto en las Escuelas Blancas fue protagonizado por el delegado de Defensa al hacer entrega de la bandera a la directora y, a continuación, los dos pequeños procedieron al izado. "Llevamos cinco años organizando este tipo de actos en los colegios de Oviedo con el objetivo de enseñar a los niños la historia de la bandera de España y la Constitución", añadió la edil de Educación quien también hizo entrega a la directora de una placa conmemorativa de este acto.

Otro de los atractivos de la jornada fue el azor "Covadonga", que estuvo en manos del soldado Adrián López. Por su parte, el águila Cangas" fue dirigida por Angela Cazorla. Los más pequeños pudieron acariciarlos y ver cómo despliegan su plumaje.