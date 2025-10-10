Josu Solaun y Yolanda Gómez, estreno de la mano en el Auditorio
La actriz dará vida a los textos del pianista y escritor en el ciclo CIMCO para el estreno absoluto del espectáculo "Intermezzo Intermediario"
"Intermezzo Intermediario" es el título de la novedosa propuesta artística que se estrenará durante la segunda entrega de la presente edición de CIMCO, el Ciclo Interdisciplinar de Música de Cámara de Oviedo, organizado por la Fundación Municipal de Cultura. El espectáculo, protagonizado por la compañía asturiana "patriaCHICA" y el aclamado pianista hispano-estadounidense Josu de Solaun, habitual en los ciclos del Auditorio ovetense, supone una parada atenta y desprejuiciada para comprender, en una sociedad de consumo marcada por las prisas, "el Arte, con mayúscula". Será el próximo martes, a las 19.30 horas, en la sala de cámara del auditorio "Príncipe Felipe".
En este contexto artístico, la música intentará difuminar los cauces del tiempo para tratar de abarcar cualquier elemento y acción vital: "la sombra de una vocación, el piano silente o una caricia perdida", según palabras de los propios artistas.
Sobre el escenario, contarán con la compañía de la actriz Yolanda Gómez Escudero, quien dará vida a los textos del pianista y escritor Josu de Solaun. Este singular y sugerente espectáculo cuenta, además, con la dirección escénica del afamado dranaturgo gijonés Jorge Luis Moreno Pieiga, con una extensa lista de galardones y nominaciones a sus espaldas entre las que destaca su "Premio Oh!" al mejor intérprete masculino en 2019.
Las entradas para esta velada se pueden adquirir en la taquilla del Teatro Campoamor, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 hors; en la taquilla del Auditorio, la misma tarde del concierto, de 17.00 horas a 19.30 horas y en la página web municipal de venta de entradas: entradas.oviedo.es n
