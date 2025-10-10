El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas

La galería comercial del Calatrava ha recuperado su actividad durante tres días. El local que albergó una de las tiendas de El Corte Inglés se ha convertido hasta este sábado en el comedor del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH), que reúne estos días en Oviedo a 2.500 asistentes. La empresa Deloya Latores es la que se encarga de toda la gestión: desde la instalación de las mesas, con capacidad para diez personas; la elaboración de los platos de un variado menú que incluye ensaladas, quesos, pastas, verduras, carne, pescados y postre y la organización de los 120 integrantes del personal para atender de forma simultánea a ochocientas congresistas.

La puesta a punto

Lo que era el centro comercial Modoo se ha vestido estos tres días para la ocasión. Los agentes de seguridad comprueban a la entrada la acreditación que llevan colgada del cuello cada uno de los congresistas y asistentes. Una alfombra azul recorre los pasillos donde hasta hace seis años estaban las diferentes tiendas y que desde 2024 es propiedad del Ayuntamiento. En la misma planta donde se ha instalado el comedor se espera que aterrice la Universidad Alfonso X (UAX), que llegará a Oviedo con la creación de un centro adscrito y compartirá espacio con el curso MIR. También en la planta baja se construirá un gran centro social y en la más alta habrá espacios dedicados a usos empresariales y públicos.

La galería comercial del Calatrava reabierta como comedor. / Mario Canteli / LNE

Estos días, en los diferentes escaparates de los establecimientos, se ha colocado cartelería sobre el congreso y la zona exterior del comedor se ha decorado con paneles que evocan gotas de sangre. Nada más acceder están las diferentes mesas y se han instalado dos grandes hileras para el buffet. Cada persona elige lo que quiere comer como si estuviese en un hotel, aunque los horarios son de lo más estricto. El almuerzo comienza a las dos de la tarde y se extiende durante noventa minutos. Ayer sin ir más lejos, pasadas las tres del mediodía ya estaban casi todos los asistentes con el postre.

El grueso de las elaboraciones en el Calatrava

Esta programación supone un esfuerzo extra para Deloya Latores. El grueso de las elaboraciones se realiza en la planta baja de la galería comercial tras la instalación de unos hornos para la ocasión. Las salsas y los preparativos de los alimentos se realizan en las instalaciones de esta empresa y en furgonetas son trasladados hasta Buenavista. Un gran reto de logística que se suma a los diferentes servicios que ya tenían concertadas. Pero todo el esfuerzo está mereciendo la pena. La respuesta de los comensales está siendo de lo más satisfactoria, apuntan desde Deloya Latores. Las recetas encantan y también hay quien opta por un servicio de picnic, que elabora la propia empresa. Otros asistentes optan por probar los restaurantes de la capital . Es por ello que el goteo de taxis en la calle Arturo Álvarez Buylla es continuo.

3 millones de euros

Toda esta actividad económica supone «un importante revulsivo económico y de proyección para la capital asturiana, con un impacto estimado superior a los 3 millones de euros en alojamiento, restauración, transporte y consumo complementario», detalla el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana. «Este éxito no es fruto de la casualidad, sino del trabajo desarrollado desde 2019 dentro de la estrategia turística del Ayuntamiento de Oviedo, en la que el segmento congresual se ha convertido en uno de los ejes principales para la desestacionalización, la atracción de visitantes de alto valor añadido y la promoción nacional e internacional del destino».