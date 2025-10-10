La obra de la rotonda de entrada a Oviedo desde la AS-II arranca el martes con el corte del acceso a Ciudad Naranco

Los fantasmas de los atascos que se formaban en Ciudad Naranco durante las obras de ampliación del puente de Nicolás Soria vuelven a rondar por el barrio. Los trabajos necesarios para habilitar un ramal de entrada a Ciudad Naranco desde la autovía que une Oviedo con Gijón (AS-II), que arrancarán el próximo martes, obligarán a cortar el actual carril que actualmente da acceso a la zona desde la glorieta de Luis Oliver, una medida que, según los vecinos, traerá consigo «un caos» circulatorio y provocará colapsos kilométricos.

El corte del acceso al barrio no sólo afecta a los vecinos de la zona. El barrio es un lugar de paso habitual para todos los conductores de la zona oeste de Oviedo que llegan a la ciudad desde la AS-II o que quieren salir por la autovía. El vial estará cerrado al menos durante un año, lo que implica que todos los vehículos que quieran entrar a Ciudad Naranco tendrán al menos que atravesar las calles Jesús Sáenz de Miera y Pepe Cosmen para subir por el puente de Nicolás Soria. «El carril de la derecha de Pepe Cosmen es exclusivo para taxis y autobuses hasta la entrada de la estación. Para girar hacia Nicolás Soria sólo hay espacio para tres o cuatro coches. Si al menos no habilitan ese carril se va a colapsar toda la entrada a la ciudad en las horas punta», señala Marisa Álvarez, la presidenta de la asociación de vecinos Activa Ciudad Naranco.

Los vecinos ya se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para saber qué medidas se van a tomar para evitar las aglomeraciones. Han preguntado si la Policía Local va a encargarse de regular el tráfico en la rotonda, si van a colocarse semáforos de obra y por qué no hay paneles informativos en la AS-II que avisen del inicio inminente de las obras y de sus consecuencias. Tampoco les han explicado desde el Consistorio, según afirman, cómo se va a evitar que los vehículos puedan salir del barrio a la glorieta. «Ahora puedes incorporarte cuando los coches entran hacia Ciudad Naranco, pero si no pueden hacerlo todos seguirán de largo y se producirá un tapón que colapsará todo el barrio», dice Álvarez. «Va a ser peor que durante las obras de Nicolás Soria. Al menos allí había un carril de subida y otro de bajada».

Camiones

Los vecinos también se preguntan qué va a pasar con los autobuses y, sobre todo, con los camiones que van al polígono de Ferreros. «Algunos de ellos, por su altura, no pasan por Nicolás Soria, así que tendrían que entrar por la Losa o por la zona de la rotonda de Samuel Sánchez, es decir, atravesar media ciudad», explica Marisa Álvarez.

Por el momento, en la zona de aparcamiento que hay cerca del hotel Ibis, donde caben alrededor de un centenar de coches, ya hay un precinto con un cartel bien grande: «A partir del martes día 14 se avisa grúa». Los vecinos creen que ahí van a instalarse las casetas de la obra.