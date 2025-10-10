El PSOE prioriza la resolución del problema de la vivienda y la inversión en la zona rural de cara a los próximos presupuestos

El Grupo Municipal Socialista de Oviedo presentó una serie de prioridades que quieren que se tengan en cuenta de cara a la elaboración de los presupuestos municipales del año que viene. Carlos Fernández Llaneza, portavoz de la formación, resumió la importancia de este acuerdo diciendo que "es una herramienta que define de forma muy clara cuál es el modelo de municipio por el que queremos trabajar", además confesó que espera que este documento abra un espacio al diálogo entre grupos.

Las prioridades del PSOE se agrupa en seis ejes temáticos: cohesión social y vivienda; parroquias y servicios públicos; empleo, innovación y actividad económica; cultura y deporte; participación y sostenibilidad; y, por último, igualdad y diversidad. Dentro de estas áreas, el grupo socialista realizó una serie de propuestas "concretas" y "realistas". Aunque, en ningún momento se entró hacer valoraciones de cuantías, porque aseguran que "eso debe decidirse más adelante".

Una de las problemáticas que más propuestas acarrea y en la que más tiempo se detuvieron fue el tema de la vivienda. El concejal, Jorge García Monsalve, apuntó que "es necesaria la elaboración de un plan municipal de vivienda", para esto proponen la adquisición de viviendas vacías para la elaboración de un parque público municipal, el refuerzo de la oficina municipal de vivienda incorporando trabajadores sociales y la realización de un estudio sobre el mercado de alquiler en Oviedo que permita identificar zonas tensionadas.

Aprovecharon para recordar una serie de propuestas en materia social que fueron rechazadas por el equipo de gobierno con anterioridad, además reclaman que la gran mayoría de estas ideas se quedan en comisiones y nunca llegan a pleno. También hicieron énfasis en el mantenimiento de los espacios públicos en las zonas rurales del municipio que, según el PSOE, "arrastra un déficit histórico de inversión y de atención municipal".

Todo lo relacionado con las alegaciones del plan de movilidad urbano, presentado esta misma semana, también se incluye. El grupo socialista no se olvidó de la creación de un pulmón verde en el Parque del Este e invitó al equipo de gobierno a incluir partidas destinadas a la compra de terrenos para su ampliación. A todas estas propuestas se suman otras de carácter secundario repartidas entre los diferentes ejes presentados.