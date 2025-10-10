Roméo et Juliette, polvo enamorado

Vuelve esta noche a cobrar vida y a perderla en las tablas del teatro Campoamor el romance de Roméo y Juliétte, quizá los dos amantes más populares de la literatura universal, aquí elevados del drama shakespeariano a la música de Gounod. Hoy revivirán su trágico destino enlas voces de Ismael Jordi y Génesis Moreno. La obra "Roméo et Juliette" se estrenó el 27 de abril de 1867 con la habitual estructura dramática del teatro francés, en cinco actos precedidos de un prólogo. Jules Barbier y Michel Carré firmaron el libreto inspirado en Matteo Bandello (1562) y en Shakespeare (1597). Gounod buscaba entonces revivir el éxito de Faust (1859) y lo hacía dentro de los cánones del gusto del público francés de la época. Se trataba, tal y como ha escrito Francesco Milella, "de reinterpretar el pasado colocándolo en el espacio majestuoso y teatral del teatro romántico, pero al mismo tiempo inquieto, íntimo e inestable de la nueva privacidad burguesa". Transportados por la elegancia de la partitura de Gounod, Roméo y Juliétte volverán esta noche a reproducir su fatal y transcedental destino, como el de Tristán e Isolda. Como el que escribíca Quevedo, un amor más allá de la muerte: "polvo serán, mas polvo enamorado".