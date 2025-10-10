El Rotary Club de Oviedo organiza este domingo una carrera solidaria por las calles del centro de la ciudad
En el marco de la prueba, que recorrerá puntos emblemáticos como la Plaza de la Catedral, tendrá lugar el "Memorial Ramón Quesada"
Las calles del centro de Oviedo se llenarán este domingo de deporte y solidaridad durante la celebración de la I Carrera Solidaria Rotary Club de Oviedo, un evento que nace con el objetivo de recaudar fondos para los proyectos sociales que impulsa la institución en Asturias.
La prueba, inscrita en el calendario oficial de la Federación Asturiana de Atletismo, tendrá como punto de salida y de meta la calle Uría, y recorrerá algunas de las calles y puntos más emblemáticos de la ciudad, como la plaza de la Catedral. Con una distancia de cinco kilómetros, la carrera está abierta a todos los corredores mayores de 16 años. El coste de inscripción es de once euros para el público en general y de nueve para atletas federados.
La parte emotiva
Las inscripciones podrán realizarse a través de la empresa 321go hasta agotar los dorsales disponibles. En el marco de la prueba se celebrará también el «Memorial Ramón Quesada», en homenaje al exdirigente ovetense fallecido, reforzando el carácter emotivo y solidario de la cita. El Rotary Club de Oviedo, fundado en 1934, forma parte de Rotary International, una organización mundial dedicada «a servir a la comunidad y a la promoción de la paz y la buena voluntad». Con esta primera carrera, el club refuerza su «compromiso de trabajar por una sociedad más justa y solidaria».
- Estos son los dos puentes de Oviedo que serán derribados para 'hacer más amable' la entrada a la ciudad
- Lluvia de fondos europeos para Oviedo: el Ayuntamiento logra 8,4 millones de la UE para 'transformar la ciudad' con estas obras
- La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
- Un joven de 19 años, ebrio y sin carné, estampa su coche contra una conocida fuente de Oviedo cuando huía de la Policía Nacional
- Así será la transformación de una fuente emblemática de Oviedo: más color y menos ruido
- La 'gigantesca' obra de una conocida famosa cadena comercial en Oviedo: todo lo que se sabe sobre la apertura de un nuevo supermercado en la ciudad
- La rotonda maldita de la noche de Oviedo: una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas
- Espectacular montaje para un rodaje televisivo en Oviedo: lo que se sabe de la producción que llegará a todos los hogares de España