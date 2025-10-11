Este es el tiempo que estará cerrado el acceso a Ciudad Naranco desde la autovía que une Oviedo con Gijón (y es más de lo previsto)
El Ayuntamiento reforzará la presencia de la Policía Local para regular el tráfico en la glorieta de Luis Oliver y estudiará abrir el carril de Pepe Cosmen, ahora restringido a taxis y autobuses
El Gobierno regional había advertido de que el carril de acceso a Ciudad Naranco desde la rotonda de Luis Oliver iba a estar cerrado al tráfico durante un año para habilitar un ramal de entrada al barrio desde la autovía que une con Gijón (AS-II), pero ese cierre va a prolongarse durante seis meses más, hasta que finalicen los trabajos, que darán comienzo el martes.
Al menos así se refleja en un comunicado emitido este sábado por la consejería de Movilidad, un escrito en el que se recomienda el acceso a Ciudad Naranco por la calle Nicolás Soria. La medida que propone la consejería que dirige el socialista Alejandro Calvo es «insuficiente» para los vecinos, que vaticinan un «caos» circulatorio en este punto de entrada a Oviedo y atascos «aún peores» que los que se producían en el barrio durante el tiempo que duraron los trabajos de ampliación del puente de Nicolás Soria.
Al estar cerrado el acceso se subida desde la glorieta de Luis Oliver a la calle Ernesto Winter Blanco, los vehículos que quieran entrar a Ciudad Naranco tendrán al menos que atravesar las calles Jesús Sáenz de Miera y Pepe Cosmen para subir por el puente de Nicolás Soria. Existe un inconveniente añadido: actualmente el carril de la derecha de Pepe Cosmen es exclusivo para taxis y autobuses hasta la entrada de la estación y ara girar hacia Nicolás Soria sólo hay espacio para tres o cuatro coches.
Regulación del tráfico
El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, explicó ayer que el Ayuntamiento estudiará la posibilidad de abrir el carril restringido de Pepe Cosmen a todo tipo de vehículos para tratar de minimizar las retenciones. Además, el edil se comprometió a reforzar la presencia de la Policía Local en la rotonda de Luis Oliver para regular el tráfico. «Ampliaremos el dispositivo desde el mismo martes a primera hora de la mañana», asegura Prado. «Está claro que no va a ser fácil durante un tiempo, per todas las mejoras suponen un sacrificio. Cuando se amplió el puente de Nicolás Soria los vecinos lo sufrieron, pero ahora están encantados. Esto va a ser lo mismo, va a beneficiar a toda la zona oesta de la ciudad», subraya el concejal.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los dos puentes de Oviedo que serán derribados para 'hacer más amable' la entrada a la ciudad
- Lluvia de fondos europeos para Oviedo: el Ayuntamiento logra 8,4 millones de la UE para 'transformar la ciudad' con estas obras
- La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
- Un joven de 19 años, ebrio y sin carné, estampa su coche contra una conocida fuente de Oviedo cuando huía de la Policía Nacional
- Así será la transformación de una fuente emblemática de Oviedo: más color y menos ruido
- La 'gigantesca' obra de una conocida famosa cadena comercial en Oviedo: todo lo que se sabe sobre la apertura de un nuevo supermercado en la ciudad
- La rotonda maldita de la noche de Oviedo: una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas
- Espectacular montaje para un rodaje televisivo en Oviedo: lo que se sabe de la producción que llegará a todos los hogares de España