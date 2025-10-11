Este es el tiempo que estará cerrado el acceso a Ciudad Naranco desde la autovía que une Oviedo con Gijón (y es más de lo previsto)

El Gobierno regional había advertido de que el carril de acceso a Ciudad Naranco desde la rotonda de Luis Oliver iba a estar cerrado al tráfico durante un año para habilitar un ramal de entrada al barrio desde la autovía que une con Gijón (AS-II), pero ese cierre va a prolongarse durante seis meses más, hasta que finalicen los trabajos, que darán comienzo el martes.

Al menos así se refleja en un comunicado emitido este sábado por la consejería de Movilidad, un escrito en el que se recomienda el acceso a Ciudad Naranco por la calle Nicolás Soria. La medida que propone la consejería que dirige el socialista Alejandro Calvo es «insuficiente» para los vecinos, que vaticinan un «caos» circulatorio en este punto de entrada a Oviedo y atascos «aún peores» que los que se producían en el barrio durante el tiempo que duraron los trabajos de ampliación del puente de Nicolás Soria.

Al estar cerrado el acceso se subida desde la glorieta de Luis Oliver a la calle Ernesto Winter Blanco, los vehículos que quieran entrar a Ciudad Naranco tendrán al menos que atravesar las calles Jesús Sáenz de Miera y Pepe Cosmen para subir por el puente de Nicolás Soria. Existe un inconveniente añadido: actualmente el carril de la derecha de Pepe Cosmen es exclusivo para taxis y autobuses hasta la entrada de la estación y ara girar hacia Nicolás Soria sólo hay espacio para tres o cuatro coches.

Regulación del tráfico

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, explicó ayer que el Ayuntamiento estudiará la posibilidad de abrir el carril restringido de Pepe Cosmen a todo tipo de vehículos para tratar de minimizar las retenciones. Además, el edil se comprometió a reforzar la presencia de la Policía Local en la rotonda de Luis Oliver para regular el tráfico. «Ampliaremos el dispositivo desde el mismo martes a primera hora de la mañana», asegura Prado. «Está claro que no va a ser fácil durante un tiempo, per todas las mejoras suponen un sacrificio. Cuando se amplió el puente de Nicolás Soria los vecinos lo sufrieron, pero ahora están encantados. Esto va a ser lo mismo, va a beneficiar a toda la zona oesta de la ciudad», subraya el concejal.