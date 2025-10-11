Las ayudas a jóvenes deportistas abre una nueva brecha entre el PSOE y el PP: "Es sonrojante"

"Sonrojante". Así calificó la concejala socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara la nota de prensa de la concejalía de Deportes, liderada por Conchita Méndez, "presumiendo de haber aumentado las ayudas a los jóvenes deportistas hasta los 26.000 euros”. “La realidad es que estas ayudas llevan congeladas en ese importe desde 2019. La única diferencia es que, tras años negándose a actualizarlas, el año pasado las recortaron hasta los 19.000 euros; este es un ejemplo perfecto de la propaganda y las medias verdades de la gestión de este equipo de gobierno".

Aumento de los costes

La edil socialista insistió, a través de una nota de prensa, que los "costes asociados a la práctica deportiva se han incrementado notablemente, mientras las subvenciones municipales permanecen invariables". Una falta de actualización que ha "reducido su capacidad real de apoyo, justo cuando las familias afrontan un mayor esfuerzo económico para sostener la actividad deportiva de sus hijos". “Invertir en estas ayudas es apostar por el futuro del deporte ovetense y por una juventud activa, saludable y comprometida".

Estas no fueron sus únicas palabras. La socialista considera" incomprensible" que el gobierno local haya destinado "más de 139.000 euros a ser designada por la entidad Aces Europa, junto a otras seis poblaciones españolas, como Ciudad Europea del Deporte, mientras mantiene congeladas las principales líneas de ayuda al deporte base".

Fomentar el deporte

Para Sánchez Santa Bárbara, “si de verdad queremos fomentar el deporte y cuidar a quienes lo hacen posible, debemos invertir en ellos y ellas, no en campañas de imagen y por eso hemos registrado una proposición para aumentar, esta vez de verdad, la partida actual de las subvenciones para jóvenes deportistas con el objetivo de adaptarla a los costes reales y beneficiar a más deportistas ovetenses”.