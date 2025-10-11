Oviedo cuelga el cartel de lleno en el puente tras un verano con más ingresos (crece más que Las Palmas, Valencia, Málaga y Barcelona)

Puente del Pilar, jornada soleada y el centro de Oviedo con las mesas con turistas saboreando el cachopo y otros manjares de la cocina asturiana. En cinco comunidades de España el lunes es jornada festiva, una situación que ha provocado que los turistas se animen a viajar para disfrutar de los últimos días antes del cambio horario. Será el 30 de octubre y los días cada vez son más pequeños. Es por ello que los viajeros se han animado a disfrutar de un momento de descanso en pleno otoño y a ellos se suman los últimos asistentes al Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH), que se celebró hasta ayer en el Palacio de Congresos y Exposiciones.

Brindis del grupo de alicantinos de Begoña Ferreira, Alberto Borja, María Bellido y Loli Arroyo / Mario Canteli / LNE

"Estamos llenos"

Una conjunción de factores que llevan a Alejandro Álvarez, director Zentral Hotel Ramiro I Oviedo, a concluir que esta semana «estamos llenos»; mientras que Daniel García, director de General Manager en Hotel NH Principado, concluyó que estas jornadas son de «buena ocupación». «Son buenos días, pero no es un puente completo como en otras ocasiones porque las salidas de los congresistas fueron mayoritariamente ayer», remarca Ángel Zubizarreta, director en Silken Hoteles. Se espera que esta jornada profesional supongan un impacto de más de 3 millones de euros.

Mientras los operarios desmontaban ayer al mediodía el punto de donación de sangre que se instaló estos días en la plaza de la Catedral por el congreso de hematología, los turistas contemplaban la «Sancta Ovetensis». El madrileño Antonio Fernández guardó en su móvil el recuerdo de la segunda jornada de su viaje a Asturias y con el que están celebrando el cumpleaños de Bea Rodríguez. «Estamos alojados en Cangas de Onís y, ayer, por la mañana fuimos hasta Cudillero y a comer hemos venido a Oviedo para comer cachopo en la calle Gascona».

Los madrileños Antonio Fernández y Bea Rodríguez. / Mario Canteli / LNE

La tarde, la pasaron en Gijón. Muchos kilómetros que merecieron la pena. La experiencia les está encantando y su periplo acabará el lunes. En Madrid no disfrutarán del festivo –lo harán en el puente de Nuestra Señora de La Almudena–, pero se han cogido el día libre.

Visita a los MIR

También desde la capital española, pero originarios de Alcoy (Alicante), llegó el grupo de Begoña Ferreira, María Bellido, Alberto Borja y Loli Arroyo. Una de sus amigas se encuentra estudiando el MIR en Oviedo y han aprovechado este fin de semana para conocer las calles de la capital asturiana y darle ánimos en la fase en el último trimestre de estudio: el examen será el 24 de enero. «Estamos disfrutando del solazo de esta jornada y de un buen cachopo», dijo la primera mientras disfrutaba de una comida en la terraza La Puerta de Cimadevilla. El jefe de cocina del establecimiento, Diego Betancourt, destacó que octubre es un mes con movimiento.

Al puente de esta semana se añade que el jueves arrancan las jornadas gastronómicas del Desarme. «Ya tenemos reservas y notamos más movimientos». Además, una de las peticiones de los clientes es si pueden comer acompañados de sus mascotas. La respuesta es sí y varios disfrutaron ayer de la experiencia como el tinerfeño Andrés Martínez.

El Camino Primitivo

Octubre también es un buen mes para hacer el Camino de Santiago. La madrileña Rosa Martín está haciendo sola varias etapas recorriendo las distancias que le permiten los días de asueto de su trabajo. En esta ocasión, partió desde Santillana del Mar con la idea de llegar a Avilés. «El año próximo quiero hacer la ruta Primitiva y mucha gente me dice que soy una valiente por ir sola, pero no lo soy», dijo al lado de la estatua de «La Regenta» tras visitar la Catedral. Ya se sabe quien va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y no al señor.

La peregrina Rosa Martín. / Mario Canteli / LNE

Por encima de la media

Un buen puente tras un verano que ha sido de lo más satisfactorio, según la valoración turística realizada por Exceltur. La patronal de las grandes empresas turísticas ha certificado la ralentización del sector este verano y a medida que avanza el año se han suavizado sus ritmos de crecimiento. Sin embargo, Oviedo no sigue la tendencia de las ciudades más demandas por los turistas. La capital asturiana es la séptima ciudad española que más incrementó los ingresos por habitación disponible (RevPAR) independientemente de su ocupación. La cifra se situó en los 77,2 euros de junio a agosto de 2025; fue siete euros más cara que en el mismo periodo de 2024. Es decir, un aumento del 10%.

Este crecimiento está por detrás de Murcia (20,7%), Burgos (18,5%), A Coruña (14,6%), San Sebastián (13,2%), Valladolid (11,7%) y Gijón (10,6%). Sin embargo, las mayores caídas las protagoniza Las Palmas, que bajó sus ingresos un 14,3%, Valencia un 6,5%, Málaga un 6,2%, Barcelona 1,7%, Granada un 1,6%, Alicante 1,2%. Una situación que no cambia es la de Donostia. Una vez más lideró los ingresos dentro de las 25 ciudades más importantes de España con 209,80 euros.

Otra de las conclusiones del informa de Exceltur es que Oviedo está por encima de los ingresos de la media española que se situaron en el 1,5%. Además, Oviedo tiene el decimocuarto precio más caro de España.