En Oviedo viven a día de hoy 400 ciudadanos paraguayos más que el año pasado y cada vez son más los que eligen la capital asturiana

En Oviedo viven a día de hoy 400 paraguayos más que en 2024. El número de ciudadanos procedentes del país sudamericano ha pasado de 1.000 a 1.400 en tan sólo un año, lo que supone un crecimiento de un 40 por ciento. Esos son los datos que maneja Javier Marqués, el cónsul honorario de Paraguay en el Principado de Asturias, que ayer estuvo en el Auditorio Príncipe Felipe para participar en los actos organizados por la Sociedad Civil Oviedo21 , en colaboración con el Ayuntamiento, en torno al día de la Hispanidad. «Los paraguayos eligen Oviedo porque son bien acogidos, porque les gusta el clima y porque se sienten integrados», señala Marqués.

Según explica el cónsul honorario de Paraguay en Asturias, el perfil del paraguayo que más abunda en la capital del Principado es el de una mujer que se dedica al cuidado de ancianos o al sector del hogar. "El noventa por ciento son mujeres que se decidan al cuidado de anicianos, aunque ahora ya empiezan a venir más hombres. Los varones paraguayos que hay en la zona, salvo algunos emprendedores, se dedican al sector del transporte o la mensajería", afirma Javier Marqués.

En la jornada de ayer se celebró un encuentro gastronómico con productos asturianos y paraguayos para celebrar que la UNESCO reconoció el mismo día como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la cultura sidrera y a la guarania, un género musical nacido en Paraguay. Además, se celebró el I Festival de Arpa de Asturias. La soprano Jessica Bogado acompañó a los arpistas Noelia Sanabria, Diego Vera y Anabel Acosta. También actuaron Sofía Mereles, arpista argentina, y el grupo español «Lorena Lawns & The Road». En el acto estuvo Teresa Aliende, primera cónsul de Paraguay en Madrid; Carmen Ealo de Sá, cónsul honoraria de Brasil para Cantabria y Asturias, y el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana.