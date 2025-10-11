La recomendación del Principado para acceder a Ciudad Naranco durante obras en la glorieta de Luis Oliver
Las restricciones en el carril de subida de Ernesto Winter Blanco se prolongarán "hasta que finalice la obra"
El carril en sentido ascendente de la calle Ernesto Winter Blanco será cortado el martes "hasta que finalicen las obras" de la glorieta de Luis Oliver. Es decir, 18 meses. Así lo explicó este sábado la consejería de Movilidad, en manos de Alejandro Calvo, después de coordinar con la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado, los cambios necesarios en la regulación del tráfico. La recomendación es que la entrada a Ciudad Naranco se haga por la calle Nicolás Soria. Una medida que no acaba de convencer a los vecinos.
Los inconvenientes de Nicolás Soria
La calle Pepe Cosmen tiene tres carriles. Uno está limitado para los autobuses y los taxis; los otros dos para el tráfico normal. Los vehículos que quieren girar a la derecha para acceder hasta el puente, solo pueden hacerlo una vez pasada la barrera de entrada a la estación de buses. Es decir, solo caben cinco o seis coches y son menos si hay furgonetas o camiones.
Además, a este carril también se pueden incorporar aquellos automóviles que van hacia la estación del Norte o la avenida de Santander. "Se creará otro cuello de botella", anticipa Marisa Álvarez, presidenta de la plataforma Activa Ciudad Naranco. Es por ello que proponen que el carril bus de la calle Pepe Cosmen acoge este año y medio de obras al resto de vehículos para facilitar el acceso al barrio.
Más de 4 millones de inversión
El objetivo del Principado en este tiempo es construir un nuevo ramal que una directamente la autovía AS-II con Ciudad Naranco para descongestionar el tráfico en la entrada norte a Oviedo. La inversión asciende a 4,06 millones y las obras no serán fáciles. El acceso pasará por debajo de la vía del ferrocarril, mediante un marco hincado con sección suficiente para albergar dos carriles de 3,50 metros de ancho, arcén interior de un metro y arcén exterior de 2,50. Esta solución evitará el corte del tráfico ferroviario mientras duren las obras.
Una vez finalizadas estos trabajos será el Ayuntamiento el que e comunicará las calles Ernesto Winter y Jesús Sáenz de Miera, en sentido descendente. La concejalía de Nacho Cuesta ya se encuentra planeando la inversión para hacerla nada más que acaben las obras del Principado
