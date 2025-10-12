El cierre por obras del velódromo de La Pixarra obliga a tres equipos de patinaje de Oviedo a entrenar en Gijón
El Ayuntamiento envía a los equipos a practicar en un aparcamiento lleno de coches durante la realización de unos trabajos que llevan retraso
En la zona baja de las instalaciones deportivas de La Pixarra está el velódromo y las pistas de patinaje «Luis Balagué». Esta últimas son utilizadas por tres equipos de patinaje en línea –Nuevo Oviedo, Cuélebre y Novares– y durante mucho tiempo llevan reclamando el asfaltado de su parte que se ha desgastado con el tiempo y presenta baches, según explica Julia Iglesias Caso, una de las entrenadoras del primer equipo.
También que les habiliten un baño porque los niños tienen que hacer sus necesidades a la intemperie. Sin embargo, estos trabajos nunca llegan y, ahora, se encuentran con un problema más. Las instalaciones llevan cerradas desde julio para acometer obras en la parte para los ciclistas y en las gradas. No se tocará la parte de patinaje. «La duración iba a ser de tres semanas, pero estamos en octubre y aún no han acabado».
Entrenamiento en el aparcamiento
La única solución que les propuso el Ayuntamiento fue entrenar en el aparcamiento en la zona. En agosto todo fue bien porque la actividad deportiva era escasa, pero el inicio de la liga de fútbol provocó que el goteo de vehículos sea constante. «Los patinadores casi acaban un día estampados contra un coche».
El accidente podía haber sido muy grave porque los patines no tienen ningún tipo de freno. «El único freno es el cuerpo de los deportistas», subraya Iziar Suárez, entrenadora y tesorera del Cuélebre.
Los costosos entrenamientos en Gijón
Fue entonces cuando tomaron la decisión de irse a entrenar a Gijón. «El alquiler de las pistas es de 20 euros el día; al mes son 400 euros. Es un gasto demasiado brusco para nosotros».
A esta cuantía se añade el esfuerzo que hacen las familias. Con sus vehículos trasladan a los niños a la villa marinera con el respectivo gasto de gasolina y el tiempo que les lleva el traslado.
Perdiendo cantera
Una situación que está perjudicando a la cantera. «La estamos perdiendo porque la gente hay colegios que salen a las cinco de la tarde y a los niños no les da tiempo a ir a Gijón. También tenemos alumnos de 2º de Bachillerato que están preparando la EBAU y no tienen las horas para el desplazamiento y entrenar y universitarios», concluyó Iglesias: mientras que Nely Iglesias, presidenta del Novares lamenta que tampoco tienen polideportivos para entrenar.
