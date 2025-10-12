Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El despacho de abogados de Oviedo que cumple treinta años ante 130 invitados

La abogada Susana Fernández Iglesias presenta el libro "Franquicia en Femenino"

Un momento de la celebración.

Un momento de la celebración.

Rosalía Agudín

El despacho SFI, con la letrada Susana Fernández Iglesias al frente, celebró su trigésimo aniversario con un acto en el Centro Asturiano al que acudieron 130 personas. Entre ellos, el decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Antonio González-Busto , y las diputadas del Colegio María Beatriz Fernández-Pello María JoséGarcíaa Tamargo. La celebración también sirvió para la presentación del libro «Franquicia en femenino», escrito por la fundadora de este despacho ubicado en la calle Uría.

Los beneficios de la venta de ejemplares a la asociación frente a la Metástasis: Innovación y Apoyo (ALMIA).

El despacho de abogados de Oviedo que cumple treinta años ante 130 invitados

La insólita prueba del viejo enlace de La Corredoria: cuatro coches para demostrar que "es seguro y resistente"

El cierre por obras del velódromo de La Pixarra obliga a tres equipos de patinaje de Oviedo a entrenar en Gijón

La transformación en la segunda mayor residencia de Asturias: la séptima planta se adapta al moderno modelo de cuidados

Marco García y Lola Pérez reinan en una media maratón “de récord” en Oviedo

Oviedo dobla la inversión para desbroces en caminos y cauces de los ríos: "apostamos fuerte porque se necesita"

Vallobín, el barrio de Oviedo que se prepara para poner fin a su ‘monopoly’ urbanístico 75 años después de los bloques de la Renfe

Javier Martínez Salvador se lleva el IV Certámen de Poesía del Desarme de Oviedo con una obra pacifista

