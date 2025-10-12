El despacho de abogados de Oviedo que cumple treinta años ante 130 invitados

El despacho SFI, con la letrada Susana Fernández Iglesias al frente, celebró su trigésimo aniversario con un acto en el Centro Asturiano al que acudieron 130 personas. Entre ellos, el decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Antonio González-Busto , y las diputadas del Colegio María Beatriz Fernández-Pello María JoséGarcíaa Tamargo. La celebración también sirvió para la presentación del libro «Franquicia en femenino», escrito por la fundadora de este despacho ubicado en la calle Uría.

Los beneficios de la venta de ejemplares a la asociación frente a la Metástasis: Innovación y Apoyo (ALMIA).