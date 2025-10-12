Huyeron de las bombas y encontraron la esperanza en Oviedo: la historia de dos niños de Gaza tratados en el HUCA

Eleen tiene siete años; Bashir, tres. Ambos niños nacieron en Gaza antes de la invasión de Israel y sus diagnósticos de cáncer llegaron en diferentes momentos. El de la mayor se produjo cuando todavía no había bombardeos, pero la guerra provocó que no recibiese tratamiento durante ocho meses mientras la enfermedad avanzaba. Del pequeño, pusieron nombre a lo que le pasaba cuando ya se había desencadenado todo: tenía un tumor en la cabeza que necesitaba una operación urgente y que podía durar tres días. Se encontraba en una zona crítica.

El colapso de la UCI por los innumerables heridos provocó que la cirugía se retrasase una semana. Quienes cuentan su historia son sus madres, Eman Almajayda y Reem Alnmer, respectivamente. Dos familias que tuvieron la suerte de recibir la ayuda de la asociación San Jude, que los trasladó a España. A Oviedo, donde reciben tratamiento en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) mientras sus padres y el resto de su familia sobreviven en Palestina sin hogar, coche ni comida. Y sin saber cómo será su futuro.

Una vida en Gaza

La vida de Almajayda transcurrió siempre en Gaza. Allí se casó y tuvo a sus gemelas: Samar y Eleen. La salud nunca estuvo de su parte. La primera nació con un problema en las piernas por falta de riego sanguíneo y la segunda siempre tenía fiebre, la cara amarilla y le dolían las piernas. Había días que no se podía levantar de las molestias que tenía y le empezaron a brotar unas manchas que su madre achacaba a las caídas cuando jugaba. Pero nunca se iban. En el médico llegó el diagnóstico: leucemia.

En el hospital de Ramala le pusieron quimioterapia en vena. De aquel momento, sigue teniendo un recuerdo marcado en su piel. Todavía tiene implantado el reservorio por el que le administraban la medicación. Después, en el hospital de Gaza, la quimioterapia pasó a ser en pastilla.

Sin medicación

Sin embargo, hace dos años se desató la guerra y con ello la escasez en las farmacias. No tenían la medicación. «Fue muy duro», recuerda en árabe. Su amiga Amal Suhel y su hija, Sara Said, se han convertido en intérpretes durante este tiempo. Almajayda nunca dio la batalla por perdida. «Cuando escuchaba que podían tener el tratamiento en algún punto de Palestina, iba sola caminando con los informes bajo el brazo. Dejaba a mis hijas por miedo a los bombardeos en el camino». Al llegar, la respuesta siempre era negativa. «No había existencias».

El médico de Gaza fue su gran aliado. Le puso en contacto con la asociación San Jude. «Mi hija necesitaba el tratamiento urgentemente, las pastillas existían pero no las había». Lograron salir de Palestina y los llevaron a Egipto. Allí, apenas recibieron atención y les dijeron que la niña necesitaba un trasplante. Algo que nunca les habían dicho en Gaza.

El viaje a España

El 24 de julio de 2024 volaron a España con otras trece familias en un avión medicalizado. El gobierno nacional ya ha hecho varias evacuaciones humanitarias dentro del procedimiento de Evacuación Médica, activado por el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea y la OMS, en colaboración con San Jude, ante el desbordamiento de los sistemas sanitarios locales por los múltiples heridos ocasionados con los bombardeos.

El protocolo de actuación incluyó una primera parada en Madrid y, después, llegaron a Oviedo en autobús. «Los médicos del HUCA le hicieron todo tipo de pruebas y salió todo muy bien. Descartaron el trasplante». Siguió con la quimioterapia en pastillas. Las buenas noticias fueron llegando. «Lleva cuatro meses sin tomarlas y con un seguimiento cada ocho semanas». Son momentos de nervios, pero los resultados son satisfactorios, aunque las defensas todavía no han vuelto a niveles óptimos. «Los médicos son muy majos y aquí siempre recibimos muy buena atención. Hay muy buenos profesionales en la sanidad pública».

El tratamiento de su otra hija

Ahora, la madre tiene un nueva preocupación: su otra hija, Samar. Están esperando al anestesista para que la operen las piernas este mismo mes. Mientras tanto, comunica a su marido todos estos avances por teléfono siempre que él tenga cobertura. «No tiene comida ni casa ni coche. Todo está arrasado y necesitamos ayuda para traerlo». Compatriotas en Bilbao ya han conseguido cerrar todos los trámites y la familia se ha vuelto a reunir para pasar juntos estos duros momentos.

El diagnóstico de Bashir

Cuando Bashir tenía un año se desencadenaron los bombardeos. Por aquel entonces, su madre ya notaba que algo no iba bien. «No jugaba con otros niños y dejó de comer». El médico le hizo un escáner y el resultado fue muy preocupante. Tenía un tumor grande en la cabeza que podía afectar a su movimiento.

Si seguía creciendo, se podría quedar inmóvil para siempre. «La operación tenía que ser ya, nadie de mi familia quería hacerla por lo peligrosa que era, pero yo dije que había que seguir adelante», cuenta Alnmer. La situación en el hospital era crítica. «No había sitio en la UCI debido a la cantidad de heridos ingresados». Esperaron una semana para hacerle la cirugía, que duró diez horas». Le quitaron el 95% del tumor.

En un mismo hospital

En febrero fueron trasladados a Egipto y allí Bashir se convirtió en el hermano mayor de la familia. Su madre tuvo a su hija pequeña a través de una cesárea. Es decir, el pequeño estaba ingresado en una planta del hospital de El Cairo y su madre, junto a la recién nacida, en otra. Dos meses después viajaron a Madrid y cuando llegaron a Oviedo fueron «directamente al HUCA».

Veinte días después, le operaron por segunda vez en su corta vida. «Los médicos no encontraron nada del tumor; solo había un quiste de sangre». Sin embargo, se ha vuelto a reproducir. En agosto lo operaron por tercera vez, pero el tumor era tan pequeño que no se lo pudieron quitar. «A finales de octubre o principios de noviembre volverá a entrar en quirófano». Por suerte, cuentan con la tranquilidad de que medios no les van a faltar.