Javier Martínez Salvador se lleva el IV Certámen de Poesía del Desarme de Oviedo con una obra pacifista

El palentino Javier Castrillo Salvador, natural de Guardo, ha resultado ganador del IV Certamen Internacional de Poesía "El Desarme en verso", una cita cultural organizada por la Cofradía del Desarme de Oviedo en estrecha colaboración con la Asociación de Escritores de Asturias y la asociación Asturias Capital Mundial de la Poesía.

El ganador de este año conquistó al jurado con su poema "El Desarme, un llamamiento por la paz", una obra que presentó bajo el seudónimo "Qirceval" y por la que va a recibir un premio en metálico de 1.500 euros. "Con muy afinadas figuras literarias, el poeta ensalza la fiesta del Desarme como un acto de convivencia armoniosa y lo expresa, sin caer en el tópico, con versos reflexivos, en pos de la libertad y ternura", recoge el acta del jurado. "Es una composición lírica que entrelaza la tradición ovetense con un ferviente anhelo de paz universal, con un lenguaje sencillo y un tono esperanzador y profundamente humano", añaden los jueces para justificar su decisión.

Javier Castrillo Salvador se lleva el premio por "la calidad literaria, la originalidad y la adecuación al espíritu del certamen". Su obra se impuso en un certamen que cada vez gana más prestigio a nivel internacional. No en vano, este año se han recibido un total de 204 poemas procedentes de todas las comunidades españolas y de países como Polonia, México, Argentina, Uruguay, Cuba, Colombia, Chile, Perú, Nicaragua, Italia o Brasil, entre otros. "No sólo es que el número de participantes crezca en cada edición, es que la calidad de las obras también lo hace", explica el poeta Aurelio González Ovies, que formó parte del jurado junto a la presidenta de la Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias, María Esther García López, y los periodistas Pilar Rubiera y Antonio Palicio.

Escaparate mundial

La finalidad del Certamen Internacional de Poesía "El Desarme en verso" es la de "tender puentes entre la gastronomía, la historia y la creación literaria" buscando dar a conocer, a través de la poesía, "esta celebración gastronómica y pacifista en distintos lgares de España y del extranjero", explican los organizadores de la cita cultural.