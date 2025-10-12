José Bros, tenor, presenta la gala "Pasión lírica" en el teatro Campoamor: "No voy a lo cómodo, voy a lo que el público desea y disfruta"

José Bros (Barcelona, 1965) vuelve al teatro Campoamor después de tres años. El tenor, uno de los más queridos por el público de las temporadas de ópera y zarzuela, estrena este jueves, 16 de octubre (19.30 horas, entradas de 20 a 30 euros), nuevo espectáculo, "Pasión lírica".

Acompañado por el pianista Mario Álvarez, abordará en dos partes un programa marcado por las grandes referencias del repertorio italiano y del teatro lírico nacional.

-La última vez le vimos aquí celebrando 30 años de carrera. ¿Regresar al Campoamor es como volver a casa?

-Cada actuación en el Campoamor supone, independientemente de que es un privilegio, una emoción enorme. Y a medida que pasa el tiempo, la responsabilidad es mayor. Es como mi casa, es cierto, pero además, con las personas a las que más quiero, con las que quiero estar. Siento una gran responsabilidad porque quiero dar el máximo de mí en ese día, en esa noche, y en nuestra profesión te lo juegas todo a una sola baza. El recital es muy complicado: pasas de un personaje a otro, de un estado de ánimo a otro, en un espacio de tiempo muy corto. Pero siempre me han gustado los retos.

-Alguien tan familiarizado con ese teatro ¿qué siente al salir a sus tablas?

-Uno siente incluso el olor de cada teatro: cada uno huele distinto. Cuando pisas las tablas del Campoamor son esas tablas, únicas, indescriptibles. Es algo especial. La acústica, el tamaño del teatro, todo contribuye a sentirte muy a gusto. En esta ocasión me ocupa un recital, y mi presencia en Oviedo será breve. Pero cuando estoy en la ópera o en la zarzuela, todo el personal que rodea el teatro, se preocupa de que todo fluya. Y aquí será igual. En los mensajes previos con el equipo técnico ya se nota el cariño hacia el artista. Y eso te hace sentir muy bien.

-Habla del olor. ¿A qué huele el Campoamor?

-El Campoamor huele a limpio, claro. Porque también está el personal de limpieza, al que conozco, como a todo el mundo. Luego están las tablas, la madera de cada teatro, los tapizados... Todo eso influye en la acústica, que es lo primero que notamos.

-¿Qué va encontrar el público en esta gala "Pasión lírica"?

-Estaré acompañado por el maestro Mario Álvarez, con un repertorio muy cuidado. La primera parte del recital será puramente italiana. Siempre he sido un amante de Tosti, que compuso melodías maravillosas, y abriremos con dos de ellas para situarnos y transmitir toda la emoción de la tradición italiana. Después interpretaremos "Una furtiva lagrima", que ya he cantado en el Campoamor y que la última vez fue pedida como bis. En este programa no podía faltar. El maestro Álvarez tocará un intermezzo de "Manon Lescaut" para cambiar de atmósfera y pasar a Puccini, Cilea y Verdi: tres arias más que veremos cómo se presentan, pero que merecerán su lugar. En un recital hay muchas entradas y salidas, pequeños respiros, y eso ayuda a pasar de un personaje a otro.

-¿La segunda parte?

-Incluirá dos o tres bloques en francés. La música francesa me ha ido siempre muy bien y, por primera vez, cantaré un fragmento de "Le Cid" de Massenet. Después haremos una transición hacia nuestra lengua, con el Fandango de "Doña Francisquita" interpretado por el maestro, y la canción "Maig" de Eduardo Toldrà, que invita a la serenidad y la paz. A continuación, llegarán mis queridas zarzuelas: "El último romántico", "Luisa Fernanda" y "No puede ser", de "La Tabernera del Puerto". Un programa de pura pasión.

-Es un programa amplio.

-Es un programa generoso en el que cada personaje tiene sus matices y su color de voz. Uno no va a lo cómodo: ofrecemos lo que sabemos que el público desea y disfruta, sin simplificar, para que todos lo pasemos bien. Creo que el público de Oviedo ha sabido valorar la generosidad artística, más allá de los gustos personales. Tengo el privilegio de levantarme cada día para hacer lo que me gusta, y eso es un auténtico privilegio después de casi 34 años de carrera.

-Además, este proyecto se estrena en Oviedo con un pianista de casa.

-Lo diferenciador de este proyecto de ópera y zarzuela es que nace en Oviedo, y de aquí iremos a Tenerife, a Murcia… En esta temporada va a ser con Mario Álvarez. Desde que llegué en 1993 para un recital de piano y entonces colaboré ya con la Ópera de Oviedo, con "Fausto" de Gounod. Él ha sido correpetidor de la ópera y la zarzuela, y hemos cultivado una gran amistad. Es un honor contar con él en este recital. "Pasión lírica" será también, por eso, el concierto de la amistad. Cuando dos personas hacen buena música juntos y hay buena compenetración…

-¿Ese cariño del que hablaba lo siente también en la calle?

-Desde el primer momento fue así. Y en lo personal y en lo artístico pude transmitir ese sentimiento, esa sinceridad, esa emotividad. El público lo captó enseguida y eso es lo que me han transmitido. Ya sean mis amigos o gente que, paseando por Oviedo, te para y te dice: "Hombre, Bros, de nuevo aquí, qué ilusión, qué ganas". Siempre notas ese cariño, y a uno le halaga, porque ves que es un sentimiento sincero y transparente. Es algo que sucede muy a menudo y hace que sienta más responsabilidad de querer hacerlo lo mejor posible, para no defraudar a esas personas que tanto te quieren y te han seguido a lo largo del tiempo. Son muchos años, muchas obras, muchas zarzuelas, distintos proyectos, y siempre lo he dicho: el público de Oviedo me ha visto crecer artísticamente y que después de tantos años pueda seguir deleitándolos, aparte de ser una satisfacción, es un privilegio.