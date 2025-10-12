Oviedo dobla la inversión para desbroces en caminos y cauces de los ríos: "apostamos fuerte porque se necesita"

El Ayuntamiento de Oviedo ha doblado sus esfuerzos para dar respuesta a una de las demandas más solicitadas por los vecinos de la zona rural del municipio. El Consistorio acaba de adjudicarle a la empresa Agroforestal Grado el contrato de servicios para el desbroce de caminos públicos y cauces por 1,4 millones al año, un montante que duplica la inversión municipal que se venía realizando hasta ahora para acometer este tipo de actuaciones.

El contrato con Agroforestal Grado tiene una duración de tres años y otros dos prorrogables si ambas partes están conformes al final de ese primer periodo. De llegar hasta el final, el Ayuntamiento de Oviedo invertiría en desbroces un total de siete millones de euros entre este año y el 2030. «Los pliegos están muy mejorados. Las labores se van a realizar con mejor maquinaria, va a haber mejor limpieza y las alturas de desbroce van a ser mayores. Hemos apostado fuerte porque creemos que se necesita», señala el concejal delegado de Servicios Básicos, Daniel Tarrio.

Una de las novedades que incluye el contrato es que la empresa adjudicataria va a realizar «dos pasadas» por las zonas en las que es necesario desbrozar cuando hasta ahora sólo se hacía una. «La idea es que los desbroces no paren a lo largo de todo el año. La primera intervención se hará entre los meses de mayo y julio y la segunda entre agosto y octubre. En noviembre y diciembre se acometerá la limpieza de los cauces de los ríos y en enero y febrero los caminos. Abril se dejará para otro tipo de actuaciones que también son necesarias», dice Daniel Tarrio.

Seguridad y limpieza

El esfuerzo del Ayuntamiento de Oviedo tiene como finalidad «cuidar a la zona rural del municipio, llegar a más sitios y garantizar la seguridad tanto de los conductores como de los peatones», señala el concejal delegado de Servicios Básicos.

Los operarios de Agroforestal Grado comenzarán a trabajar «en los próximos días», como muy tarde a finales del mes de octubre. «Mientras tanto sigue vigente el contrato puente y se sigue actuando en las zonas en las que la necesidad es más evidente», matiza Daniel Tarrio. «Cuando la nueva empresa arranque se empezará a trabajar por las zonas a las que ese contrato puente no pudo llegar, aunque se actuará en muchos más sitios», añade.