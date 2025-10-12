Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE de Oviedo exige explicaciones sobre los pagos "indebidos" a una empresa

Los socialistas sospechan que se han continuando abonando los gastos por unos trabajadores que ya no eran de Aluvisa

La fachada de la Casa Consistorial de Oviedo.

La fachada de la Casa Consistorial de Oviedo. / JULIAN RUS / LNE

Rosalía Agudín

A vueltas con los cinco trabajadores de Aluvisa que realizaban tareas en el centro de control de tráfico y, por sentencia, fueron incorporados de forma indefinida a la plantilla del Ayuntamiento. El concejal socialista Jorge García Monsalve ha exigido este domingo al equipo de gobierno del PP que aclare los pagos que se han hecho a la empresa después del auto del Juzgado de lo Social número 2 y que, posteriormente, fue ratificada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Minoración del contrato

En una nota de prensa, García Monsalve recordó que "pese a que Aluvisa dejó de aportar y asumir estos medios personales necesarios desde la ejecución de la sentencia, el PP no inició los trámites para modificar el contrato hasta que nuestro grupo preguntó por la situación, varios meses después”. Esta medida supuso una minoración del contrato de 163.093,56 euros anuales.

Es por ello que temen que el Ayuntamiento haya continuado pagando facturas a la empresa "por unos trabajadores que ya no eran de suyos, sino parte de la plantilla municipal y ni siquiera seguían adscritos al servicio". También exige el socialista explicaciones de cómo se van a "recuperar las cantidades que se hayan pagado indebidamente”.

En la comisión de Economía

Este asunto será tratado en la comisión plenaria de Economía tras la formulación de los socialistas de varias preguntas. "Creemos que puede haber un comportamiento, cuanto menos, negligente. Aluvisa, como ya denunciamos el año pasado, había iniciado un procedimiento concursal y desde este verano se encuentra en fase de liquidación. Si el Ayuntamiento como parece ha seguido pagando por estos servicios, va a ser muy complicado que pueda recuperar las cantidades abonadas”, ha alertado García Monsalve.

TEMAS

