¿Cuándo acabarán las obras en el velódromo de La Pixarra? El Ayuntamiento responde a los tres clubes

"La empresa que ejecuta las obras nos trasladan que el final de los trabajos es inminente". Esta es la respuesta de la concejala de Deportes, Conchita Méndez, a las reclamaciones de los tres equipos de patinaje de línea -Nuevo Oviedo, Cuélebre y Novares- ante el cierre de las pistas «Luis Balagué» para realizar mejoras en la zona para los ciclistas. El recinto fue vallado en julio con la previsión de realizar mejoras durante tres semanas. "Estamos en octubre y aún no han acabado", explica Julia Iglesias Caso, una de las entrenadoras del primer equipo. Falta la mejora de las gradas.

Perjudicando a un deporte minoritario

Esta situación está perjudicando a este deporte minoritario. Es por ello que pidieron una solución el Ayuntamiento, que les propuso entrenar en el aparcamiento de la zona. En agosto, lo utilizaron. La actividad deportiva era escasa porque aún no había muchos equipos jugando. Sin embargo, el inicio de la liga de fútbol provocó que el goteo de coches fuese constante. «Los patinadores casi acaban un día estampados contra un coche». El accidente podía haber sido muy grave porque los patines no tienen ningún tipo de freno. «El único freno es el cuerpo de los deportistas», subraya Iziar Suárez, entrenadora y tesorera del Cuélebre.

Entrenamientos en Gijón

Fue entonces cuando cuando tomaron la decisión de irse a entrenar a Gijón. «El alquiler de las pistas es de 20 euros el día; al mes son 400 euros. Es un gasto demasiado brusco para nosotros». A esta cuantía se añade el esfuerzo que hacen las familias. Con sus vehículos trasladan a los niños a la villa marinera con el respectivo gasto de gasolina y el tiempo que les lleva el traslado.

Una situación que está perjudicando a la cantera. «La estamos perdiendo porque la gente hay colegios que salen a las cinco de la tarde y a los niños no les da tiempo a ir a Gijón. También tenemos alumnos de 2º de Bachillerato que están preparando la EBAU y no tienen las horas para el desplazamiento y entrenar y universitarios», concluyó Iglesias: mientras que Nely Iglesias, presidenta del Novares lamenta que tampoco tienen polideportivos para entrenar.