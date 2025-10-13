Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad

El hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 52 años en el piso que residía junto a su pareja, en la calle Foncalada, provocó ayer que saltasen las alarmas entre los vecinos de la zona. Aunque no se han apreciado "signos de violencia" y todo apunta a que el fallecimiento se produjo por causas naturales, la presencia policial y la llegada de una funeraria puso en alerta a los residentes en este punto de la ciudad. La fallecida es una mujer natural del concejo de Valdés que respondía a las iniciales M. A. C.

La alarma saltó alrededor de las siete de la tarde de este domingo. Fue la pareja de la fallecida quien avisó al 112 cuando fue a despertarla y ella no respondía. Los médicos de emergencias le dieron instrucciones para que le realizase las maniobras de reanimación, pero ya no se podía hacer nada por su vida. Cuando los servicios sanitarios llegaron a la vivienda sólo pudo certificarse la muerte de la mujer. De hecho, los médicos comprobaron que llevaba muerta "al menos desde por la mañana".

La fallecida y su pareja vivían en una de las estancias de un piso de Foncalada que se alquila por habitaciones. Cuando llegaron los agentes al lugar de los hechos --intervinieron efectivos de la Policía Nacional y del cuerpo municipal de Policía-- el hombre les contó que él y la mujer habían estado viendo la televisión durante toda la noche del sábado y hasta cerca de las nueve de la mañana del domingo. Les dijo que después se fueron a dormir y que no fue hasta las siete de la tarde cuando se dio cuenta de la desgracia.