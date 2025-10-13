Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
La presencia de la Policía Nacional, los agentes del cuerpo municipal y una funeraria puso en alerta a los vecinos // La investigación sigue abierta, aunque "no hay signos de violencia" y todo apunta a que las causas fueron naturales
El hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 52 años en el piso que residía junto a su pareja, en la calle Foncalada, provocó ayer que saltasen las alarmas entre los vecinos de la zona. Aunque no se han apreciado "signos de violencia" y todo apunta a que el fallecimiento se produjo por causas naturales, la presencia policial y la llegada de una funeraria puso en alerta a los residentes en este punto de la ciudad. La fallecida es una mujer natural del concejo de Valdés que respondía a las iniciales M. A. C.
La alarma saltó alrededor de las siete de la tarde de este domingo. Fue la pareja de la fallecida quien avisó al 112 cuando fue a despertarla y ella no respondía. Los médicos de emergencias le dieron instrucciones para que le realizase las maniobras de reanimación, pero ya no se podía hacer nada por su vida. Cuando los servicios sanitarios llegaron a la vivienda sólo pudo certificarse la muerte de la mujer. De hecho, los médicos comprobaron que llevaba muerta "al menos desde por la mañana".
La fallecida y su pareja vivían en una de las estancias de un piso de Foncalada que se alquila por habitaciones. Cuando llegaron los agentes al lugar de los hechos --intervinieron efectivos de la Policía Nacional y del cuerpo municipal de Policía-- el hombre les contó que él y la mujer habían estado viendo la televisión durante toda la noche del sábado y hasta cerca de las nueve de la mañana del domingo. Les dijo que después se fueron a dormir y que no fue hasta las siete de la tarde cuando se dio cuenta de la desgracia.
- Estos son los dos puentes de Oviedo que serán derribados para 'hacer más amable' la entrada a la ciudad
- El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
- La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
- Así será la transformación de una fuente emblemática de Oviedo: más color y menos ruido
- La 'gigantesca' obra de una conocida famosa cadena comercial en Oviedo: todo lo que se sabe sobre la apertura de un nuevo supermercado en la ciudad
- Espectacular montaje para un rodaje televisivo en Oviedo: lo que se sabe de la producción que llegará a todos los hogares de España
- El gran centro social que construirá Oviedo en el Calatrava: será el cuarto de la ciudad
- Un emblemático monumento del centro de Oviedo cambiará de ubicación en los próximos días