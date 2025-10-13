Comienza el corte del acceso a Ciudad Naranco desde la autovía que une Oviedo con Gijón
El cierre por las obras del nuevo ramal en la AS-II se prolongará durante al menos año y medio y los vecinos temen un "caos circulatorio"
Los trabajos necesarios para habilitar un ramal de entrada a Ciudad Naranco desde la autovía que une Oviedo con Gijón (AS-II) arrancan este martes trayendo consigo el corte del acceso al barrio desde la glorieta de Luis Oliver. El cierre del paso por la calle Ernesto Winter Blanco se prolongará al menos durante año y medio, hasta que estén terminadas las obras.
El corte del acceso a Ciudad Naranco no sólo afecta a los vecinos de la zona. El barrio es un lugar de paso habitual para todos los conductores de la zona oeste de Oviedo que llegan a la ciudad desde la AS-II o que quieren salir de ella por la autovía. El Principado recomienda que todos los vehículos que quieran entrar al barrio atraviesen las calles Jesús Sáenz de Miera y Pepe Cosmen para subir por el puente de Nicolás Soria.
Miedo al «caos»
La medida que propone la consejería que dirige el socialista Alejandro Calvo es «insuficiente» para los vecinos, que vaticinan un «caos» circulatorio en este punto de entrada a Oviedo y atascos «aún peores» que los que se producían en el barrio durante el tiempo que duraron los trabajos de ampliación del puente de Nicolás Soria. Entre otras cosas, las asociaciones del barrio recuerdan que, actualmente, el carril de la derecha de Pepe Cosmen es exclusivo para taxis y autobuses hasta la entrada de la estación y que para girar hacia Nicolás Soria sólo hay espacio para tres o cuatro coches, por lo que piden la apertura de ese vial a todo tipo de tráfico para tratar de minimizar los atascos.
El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, se ha comprometido a estudiar esa posibilidad y a reforzar la presencia de los agentes municipales para ordenar el tráfico en la rotonda de Luis Oliver.
- Estos son los dos puentes de Oviedo que serán derribados para 'hacer más amable' la entrada a la ciudad
- El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
- La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
- Así será la transformación de una fuente emblemática de Oviedo: más color y menos ruido
- La 'gigantesca' obra de una conocida famosa cadena comercial en Oviedo: todo lo que se sabe sobre la apertura de un nuevo supermercado en la ciudad
- Espectacular montaje para un rodaje televisivo en Oviedo: lo que se sabe de la producción que llegará a todos los hogares de España
- El gran centro social que construirá Oviedo en el Calatrava: será el cuarto de la ciudad
- Un emblemático monumento del centro de Oviedo cambiará de ubicación en los próximos días