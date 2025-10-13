Comienza el corte del acceso a Ciudad Naranco desde la autovía que une Oviedo con Gijón

Los trabajos necesarios para habilitar un ramal de entrada a Ciudad Naranco desde la autovía que une Oviedo con Gijón (AS-II) arrancan este martes trayendo consigo el corte del acceso al barrio desde la glorieta de Luis Oliver. El cierre del paso por la calle Ernesto Winter Blanco se prolongará al menos durante año y medio, hasta que estén terminadas las obras.

El corte del acceso a Ciudad Naranco no sólo afecta a los vecinos de la zona. El barrio es un lugar de paso habitual para todos los conductores de la zona oeste de Oviedo que llegan a la ciudad desde la AS-II o que quieren salir de ella por la autovía. El Principado recomienda que todos los vehículos que quieran entrar al barrio atraviesen las calles Jesús Sáenz de Miera y Pepe Cosmen para subir por el puente de Nicolás Soria.

Miedo al «caos»

La medida que propone la consejería que dirige el socialista Alejandro Calvo es «insuficiente» para los vecinos, que vaticinan un «caos» circulatorio en este punto de entrada a Oviedo y atascos «aún peores» que los que se producían en el barrio durante el tiempo que duraron los trabajos de ampliación del puente de Nicolás Soria. Entre otras cosas, las asociaciones del barrio recuerdan que, actualmente, el carril de la derecha de Pepe Cosmen es exclusivo para taxis y autobuses hasta la entrada de la estación y que para girar hacia Nicolás Soria sólo hay espacio para tres o cuatro coches, por lo que piden la apertura de ese vial a todo tipo de tráfico para tratar de minimizar los atascos.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, se ha comprometido a estudiar esa posibilidad y a reforzar la presencia de los agentes municipales para ordenar el tráfico en la rotonda de Luis Oliver.