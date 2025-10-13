La esperanza de vida de las personas discapacitadas: Aspace responde a sus necesidades con una residencia adaptada en Oviedo

La esperanza de vida de las personas con discapacidad ha aumentado. Los avances médicos han permitido que muchos lleguen a la tercera edad y, en ocasiones, aquí puede surgir un problema. El envejecimiento de los padres provoca que no les puedan cuidar por sus propias enfermedades y no tienen más familia que se puedan hacer cargo de ellos. Es por ello que la asociación de Ayudas a las Personas con Parálisis Cerebral (Aspace) está construyendo el pabellón Ana Casanueva, que se divide en dos plantas. Una primera de talleres y en la segunda se está haciendo una residencia con diez habitaciones -cinco dobles y otras tantas individuales- para este tipo de usuarios.

Las obras en los terrenos de Latores van viento en popa. "Las instalaciones tienen que estar en diciembre en funcionamiento", cuenta el presidente de la asociación, José Manuel Álvarez Fernández.

La inversión para este nuevo servicio asciende a los 1,4 millones de euros, una cifra que están sufragando de diferentes formar. "Conseguimos una subvención de 430.000 euros de fondos europeos y también hemos tenido muchos donativos. El resto de la cuantía es a través de una hipoteca", cuenta con el casco puesto y mientras recorre las diferentes estancias.

Las diferentes plantas

En la parte baja se está construyendo los diferentes talleres y una sala multiusos para reuniones y otro tipo de eventos. Una de las novedades es que el edificio contará con una gran visera para que los usuarios no esperen a la intemperie los días de lluvia a los diferentes autobuses. "Tenemos siete líneas de transporte y acceder a los autobuses con las sillas de ruedas es un proceso bastante lento". Además, esta zona cubierta les permitirá organizar actividades al aire libre durante toda la jornada sin que se mojen.

La residencia

El acceso a la segunda planta será independiente, pero los edificios estarán unidos para facilitar el tránsito de los trabajadores y usuarios. La entrada a la residencia se hará por la parte trasera del pabellón Ana Casanueva y cada una de las diez habitaciones contará con su propio baño adaptado. Es por ello que su amplitud será mayor para que puedan entrar con facilidad la camilla con el usuario y el personal.

Otra de las peculiaridades de esta zona es que a la derecha estarán todos los cuartos individuales; y a la izquierda los dobles. "Las camas serán eléctricas y habrá una zona de control, un despacho y una zona común con una pequeña cocina". Lo que se quiere es que las familias puedan visitar y pasar todo el tiempo que quieran con los usuarios. También gozarán de una amplia terraza con vistas al Aramo y el pabellón contará con un invernadero y una lavandería.

Una actividad continua

De esta forma, las instalaciones de Aspace contarán con nuevos servicios. En la actualidad, atienden a veinte usuarios en la unidad de atención temprana y en el colegio tienen 110 alumnos. A ellos se suman los 85 del CAI y 33 de la residencia que ya tienen en el edificio principal. "Los alojamientos pueden ser continuados o temporales". Es decir, que pueden estar por periodos de quince días o un mes para que las familias se puedan tomar un respiro o si tienen una operación o enfermedad, puedan dejar a sus familiares allí.