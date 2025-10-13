Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fundación Princesa compensará la huella de carbono que generan sus actividades: cómo lo hará

Las emisiones globales de CO2e generadas por la programación con motivo de la entrega de los Premios se redujo más de un 22% desde 2011

La entrega de los Premios Princesa del año pasado.

La entrega de los Premios Princesa del año pasado. / Irma Collín / LNE

Rosalía Agudín

La Fundación Princesa de Asturias reafirma un año más su compromiso para reducir el impacto medioambiental generado por sus actividades. Un objetivo que llevan desarrollando desde 2011. Para ello, colaboran con la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), compensando la huella de carbono producida como consecuencia de los actos desarrollados con motivo de los Premios Princesa de Asturias 2025.

Este compromiso ha supuesto que los Premios Princesa de Asturias dispongan de nuevo de la etiqueta Evento CeroCO2, sello que ECODES concede a las empresas y entidades que compensan su impacto medioambiental y con el que la Fundación cuenta desde 2012. Las emisiones globales de CO2e generadas por las actividades organizadas con motivo de la entrega de los Premios han experimentado entre 2011 y 2024 una reducción de un 22,2%, con una mejora significativa de los indicadores evaluados.

La reducción de las emisiones

La Fundación Princesa ha disminuido de manera efectiva las emisiones por asistente en 29,84 kgCO2e, de 36,12 kg CO2e (2011) a 6,28 kg CO2e (2024). Se observa también una rebaja de 43,64 kg CO2e en las emisiones por superficie —de 51,53 kg CO2e a 7,89 kg CO2e— y de 16,95 t CO2e, en las emisiones por acto, de 19,59 t CO2e a 2,64 t CO2e. También cabe destacar la disminución de las emisiones de consumo de papel en un 78,63%, de un 10,764 t CO2e en 2011 a 2,3 t CO2e en 2024.

La Fundación compensará su huella de carbono a través del «Proyecto Hidroeléctrico Nam Pha Gnai» en la provincia de Vientián, en Laos. ECODES, a través de la etiqueta y el programa CeroCO2, trabaja para que empresas y entidades españolas calculen, compensen y reduzcan su huella de carbono.

¿Cómo se compensará?

La compensación consiste en la aportación voluntaria de una cantidad económica por cada tonelada de CO2e generada a un proyecto que evite o capte la misma cantidad de CO2e. Además de la compensación, el compromiso medioambiental incluye la reducción de su huella de carbono, para lo que contará este año con ocho coches híbridos que serán usados para desplazamientos del personal de la Fundación Princesa de Asturias.

