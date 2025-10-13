Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una obertura marcial para la banda: el jefe de la Unidad Musical de la Comandancia General de Melilla se pone al frente de la formación municipal

Juan Bautista Tortosa: "Oviedo tiene una gran banda, debe estar orgullosa de ella"

Juan Bautista Tortosa dirige a la Banda de Música «Ciudad de Oviedo» en el Auditorio Príncipe Felipe. | MARIO CANTELI

Juan Bautista Tortosa dirige a la Banda de Música «Ciudad de Oviedo» en el Auditorio Príncipe Felipe. | MARIO CANTELI

Elena Fernández-Pello

Elena Fernández-Pello

Oviedo

La Banda de Música "Ciudad de Oviedo" sonó ayer más marcial que nunca. Había razones para ello. Para empezar, el programa, dedicado a la festividad de la Hispanidad, con obras compuestas por militares o dedicadas a la milicia, y para continuar, el director invitado, Juan Bautista Tortosa, jefe de la Unidad de Música de la Comandancia General de Melilla. El de ayer en el Auditorio Príncipe Felipe era el primer concierto del "Ciclo de otoño" de la banda municipal y, al coincidir con la fiesta nacional, su titular, David Colado, decidió ajustar el repertorio a la celebración del día.

Colado y Tortosa se repartieron el programa. El militar reconoció estar "disfrutando muchísimo" con la invitación de la agrupación ovetense. "Es una gran banda, con grandes profesionales, Oviedo debe estar orgullosa de ella", manifestó.

Del programa de ayer destacó la obertura sobre el tema de una marcha española del ruso Mily Balákirev, músico y militar, en la que, apuntó, se puede intuir la melodía del himno español. No fue escrita para banda, Tortosa explicó que "Enrique Pastor Celda es quien hizo esta transcripción de orquesta a banda, en un encargo de la banda municipal de Palma de Mallorca". Él lo conoció durante el tiempo en el que estuvo destinado a la Comandancia General de Baleares y ayer trajo a Oviedo su adaptación. La obra de Balákirev apenas ha sido interpretada, hasta el punto de que antes de presentarla en Oviedo Tortosa aún hizo "algunos retoques" sobre la partitura.

Juan Bautista Tortosa, que antes de hacerse cargo de la Unidad Musical de Melilla fue jefe de Inspección General del Ejército de Barcelona, asegura que "hay grandes compositores en la historia militar, de la talla de Pascual Martínez, de Eduardo López Juarranz..." y "se sigue componiendo música militar". Recientemente, recordó, Óscar Navarro, que es, a su juicio, "uno de los mejores compositores contemporáneos", escribió un tema dedicado al Rey Felipe VI. Se estrenó el año pasado y durante cierto tiempo, contó Tortosa, estuvo reservada a las bandas militares, no podían interpretarla civiles. Ayer, por fin, se estrenó interpretada por una banda municipal, la de Oviedo.

