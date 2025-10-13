Todas las obras financiadas con fondos europeos en Oviedo ya están en marcha o a punto de comenzar

Justificar a tiempo la nueva lluvia de millones procedentes de la UE será más sencillo que en convocatorias precedentes. Así lo asegura el concejal de Proyectos Estratégicos, Nacho Cuesta. El edil destaca que el equipo de gobierno eligió para optar a la convocatoria de la que ha obtenido 8,4 millones de euros un paquete de actuaciones que «o están en ejecución o están a punto de ser licitadas». Afirma que estas obras «tienen un grado de maduración muy notable» con el objetivo de «reducir riesgos temporales» a la hora de cumplir los plazos para rendir cuentas con Bruselas.

La segunda fase del margen izquierdo

Entre las inversiones en ejecución se encuentra la segunda fase de urbanización de la Ronda Sur, presupuestado en unos 3 millones de euros y el nuevo carril bici entre La Corredoria y el Espíritu Santo, que costará algo más de un millón. A estos proyectos hay que sumar la ambiciosa apuesta con estos fondos por los centros sociales integrados. Los previstos para La Corredoria y La Florida están a punto de ser licitados por 3,8 y 1,78 millones de euros, respectivamente. También se prevé gastar de forma inminente 640.000 euros para reformar el centro social de la calle Campomanes.

La principal apuesta de estos fondos Feder destinados para el periodo 2021-2027 es la reforma del margen izquierdo de la salida de la ciudad por la «Y», cuyo proyecto está pendiente de una última revisión antes de salir a licitación «dentro del presente año». El Ayuntamiento propone completar las obras del parque lineal y el arpa de Santullano con una ambiciosa actuación que, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, prevén la demolición del puente de la avenida de Atenas para convertirlo en una nueva rotonda de acceso a Los Prados y Ventanielles, así como demoler la pasarela peatonal situada a la altura del centro comercial para sustituirla por un paso peatonal a nivel de la calzada.

Aunque el Consistorio envió inicialmente unas previsiones de que la obra costaría unos seis millones de euros, Nacho Cuesta adelanta que esa cuantía «será bastante más alta» debido a la intención del equipo de gobierno de realizar un profundo cambio que haga esta parte de la ciudad «más amable» con el peatón.

Selección cuidadosa

Además, el segundo teniente de alcalde explica que también está muy avanzado el proyecto para la adecuación del centro juvenil de Santullano (unos 600.000 euros), encuadrados dentro de las estrategias financiadas con los fondos.

Nacho Cuesta considera que esta cuidadosa selección de proyectos ha sido determinante para que Oviedo consiguiera prácticamente la mitad de todos los fondos de la convocatoria reservados para Asturias, así como para agilizar la justificación de los mismos. «Optamos por proyectos muy definidos, ya en ejecución, licitados o a punto y de esta manera evitamos, dados los exiguos plazos de ejecución, cualquier riesgo derivado de una doble licitación, la del proyecto primero y la obra después, que suele generar importantes incertidumbres temporales», apuntó.

Otras obras

Además de las obras promovidas por la concejalía de Infraestructuras, el Ayuntamiento financiará proyectos de otras áreas a cargo de esta convocatoria de ayudas europeas. En concreto, Servicios Sociales contempla tres actuaciones en las Unidades de Trabajo Social (UTS) de Campomanes, Vallobín y El Cristo.

También está previsto ejecutar un Proyecto Integral de Atención Ciudadana, un proyecto de integración de migrantes y personas solas y la creación de un centro de formación ocupacional y promoción empresarial de Ventanielles.

Además, están previstas inversiones a través del plan «Conecta Oviedo. Infraestucturas y Gestión Digital Sostenible», de un millón de euros repartido en dos partidas de 500.000 euros, para la «mejora de infraestructuras de comunicación de la red urbana» y un proyecto para mejorar la «gestión de contenidos digitales» municipales.

