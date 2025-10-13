El Oviedo más rico frente al más pobre: los vecinos del entorno del Reconquista ganan el doble que los de Trubia

Los vecinos de Oviedo que habitan el entorno del hotel de la Reconquista –desde la calle Conde de Toreno hasta la Avenida Fundación Príncipe de Asturias (la Losa)– son los que tienen el nivel de renta más elevado de la ciudad. Superan los 52.000 euros de media, en ingresos anuales por persona, según las últimas estadísticas realizadas por la Agencia Tributaria a través de las declaraciones de la renta de 2023.

En consecuencia, esta es la zona más rica de Oviedo aunque es la única que en último año descendió el capital disponible de sus residentes. La cifra bajó en 68 euros. En el polo opuesto se encuentra Trubia con 26.364 euros. Es decir, la diferencia entre el barrio más rico y la zona más pobre es de casi el doble. Hay un contraste de 26.000 euros.

El buen ritmo de Oviedo

Esta es una de las conclusiones de la estadística que analiza los barrios de la capital asturiana, según sus códigos postales. También permite ver el rumbo de Las Regueras. Otro de los resultados que deja ver este informe es el buen ritmo económico que tiene la capital asturiana. Todos los barrios, excepto los alrededores del Reconquista, aumentaron su renta media disponible respecto a 2022. La media en 2023 fue de 33.407 euros, 1.143 euros más que el año anterior.

La zona que más creció su renta media disponible fue la comprendida entre la calle Uría y las vías hasta llegar a la plaza de la Catedral. En 2022 tenía 42.863 euros y esta cifra creció en un año en 3.391 euros. Hasta los 46.254. Uno de los matices a tener en cuenta es que en estos puntos de la ciudad se registran un amplio número de viviendas turísticas.

Los alrededores de la «Sancta Ovetensis» –con las calles San Vicente, Mon, Santa Ana, San Antonio, Canónica y San José– albergan 56 casas de este tipo, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). También en esta zona hay varias restauraciones de edificios para darles una nueva vida con diferentes usos. Sin ir más lejos, la empresa Paisajes de Asturias –presidida Obdulia Fernández, esposa del médico Víctor Madera– está rehabilitando el edificio 7 de la calle Eusebio González Abascal. Ya ha procedido al vaciado del interior manteniendo la fachada.

El resto de zonas más ricas

Continuando con la zona urbana, la segunda más rica es Llamaquique y parte de Buenavista. La media de renta disponible se situó en 2023 en los 49.333 euros seguida de Uría y sus alrededores. No muy lejos se encuentra otra de las zonas más adineradas: el tramo que va desde el Campo de San Francisco hasta la calle Pedro Masaveu con 45.370 euros.

El resto de zonas analizadas están por debajo de los 40.000 euros. La quinta en la clasificación es El Cristo y Montecerrao con una media de 38.854 euros. Aquí hay que tener en cuenta que el primer barrio fue uno de los más castigados con el traslado del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) a La Cadellada y que las construcciones de casa y nuevos servicios se suceden en Montecerrao.

Alejadas del centro

Cerrando con los vecinos del centro se encuentran los residentes en el entorno de la delegación de Hacienda en Asturias (37.402 euros) y General Elorza junto a parte de Pumarín (37.402). Los habitantes de la Ronda Sur (34.953) y los de La Argañosa y Fuente de la Plata (33.787) superan por poco los 33.407 de media de Oviedo; mientras que San Lázaro, los alrededores del parque de Invierno, Vetusta y Villafría son los primeros que está por debajo de esta cifra con 32.592 euros.

Cierran este listado Ciudad Naranco, Vallobín, La Florida y Las Campas (32.536); Las Regueras (31.179); La Corredoria, Teatinos y Pando (28.416); y La Tenderina, Ventanielles, Cerdeño , Colloto y Abuli (27.470). n