La Policía Local de Oviedo realizó 664 controles de tráfico en solo cinco días durante las fiestas de San Mateo

La Policía Local de Oviedo se empleó a fondo durante las pasadas fiestas de San Mateo. Una vez hecho balance, en los informes del cuerpo municipal consta que los agentes realizaron 664 controles de tráfico –documentación, alcohol y drogas-- en tan solo cinco días.

A raíz de esas actuaciones se registraron 5 delitos contra la seguridad vial, 4 de ellos por positivos en alcoholemia --personas que superaron los 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado—y uno por conducir sin carnet. Además, hubo 35 positivos en alcoholemia que se tramitaron por la vía administrativa, 2 pruebas de droga positivas y 18 denuncias ligadas a irregularidades de la documentación. “Los controles se hacen a lo largo de todo el año, pero en fechas como San Mateo es importante reforzar este tipo de dispositivos. No obstante, quiero resaltar que las fiestas fueron tranquilas y el comportamiento cívico de los ovetenses”, señala el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado.

La primera jornada de controles se realizó durante la tarde y la noche del día 12 de septiembre en las calles Jesús Sáenz de Miera, Adelantado de la Florida y Arzobispo Guisasola. Ese día los agentes pararon a los conductores de 101 vehículos y se tramitaron 2 delitos por alcoholemia, 5 alcoholemias administrativas y 2 denuncias por documentación irregular.

Por toda la ciudad

Al día siguiente, el 13 de septiembre, la Policía Local intervino en 128 ocasiones en la calle San Lázaro y en el Bulevar de Santullano. El resultado total fue de 8 alcoholemias administrativas positivas y 2 denuncias por documentación. La tercera de las actuaciones se realizó el día 16 de septiembre en la Ronda Sur, San Lázaro, Santa Susana y Samuel Sánchez. El balance de ese día fue de un delito por alcoholemia, una prueba de drogas positiva administrativamente y siete denuncias por documentación.

La cuarta de las intervenciones se desarrolló el día 17 de septiembre en avenida Hermanos Menéndez Pidal y en las calles Muñoz Degraín y Azcárraga. En esa ocasión los agentes pararon a los conductores de 163 vehículos detectando un delito atribuido a una persona que nunca tuvo permiso de conducir, 6 alcoholemias administrativas, una prueba de drogas positiva administrativamente y 9 denuncias por documentación.

Por último, la quinta jornada de controles se llevó a cabo el día 18 en los accesos a La Corredoria, la calle Arzobispo Guisasola, la Avenida de Galicia y la calle Azcárraga. El resultado total fue de un delito por alcoholemia, 9 alcoholemias administrativas positivas y cinco denuncias por documentación.