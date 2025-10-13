El PSOE denuncia fallos en la gestión del servicio de ayuda a domicilio rural en Oviedo: hay cambios de horarios y de personal sin avisos

Las quejas en el servicio de ayuda a domicilio en la zona rural han llevado a la concejala socialista Marisa Ponga a pedir la comparecencia de la edil delegada de Políticas Sociales, María Velasco. A través de una nota de prensa, el principal grupo de la oposición recordó que Azvase se hizo cargo de la gestión de esta área y desde entonces el desencanto de los usuarios es generalizados.

Las reclamaciones se deben "a los constantes cambios en los horarios y en el personal que las atiende"; unas modificaciones que se están realizando "sin previo aviso, sin consenso y con una aparente arbitrariedad". “Estamos hablando de un servicio que atiende a personas vulnerables. No se puede permitir que la rentabilidad económica se imponga sobre la calidad y la estabilidad en la atención”, ha señalado la concejala socialista.

La edil destacó que este servicio tiene "unas características específicas" que requieren una gestión diferenciada respecto al urbano, algo que, según las quejas recibidas, "la empresa adjudicataria no estaría teniendo en cuenta". Esta situación está provocando "perjuicios a las personas usuarias y sus familias, que además aseguran no haber obtenido una respuesta satisfactoria por parte de los servicios sociales municipales, pese a haber trasladado sus reclamaciones".

Por todo ello, el PSOE considera necesario que el Ayuntamiento "actúe con urgencia, refuerce el control y la supervisión del contrato y adopte las medidas necesarias para garantizar una atención de calidad". “No es una situación nueva, las quejas son constantes desde mayo; tampoco, un puñado de incidencias aisladas como intentó transmitir la concejala de Políticas Sociales en el último Pleno. Se trata de que la atención a las personas mayores y dependientes que debe situarse por encima de cualquier criterio económico, independientemente de si residen en la zona urbana o si lo hacen en la rural”, ha exigido Ponga.