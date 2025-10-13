Susto en el casco viejo de Oviedo por una columna de humo provocada por un cortocircuito
El fuego se originó en una arqueta de la calle Quintana, muy cerca del Fontán, y dejó sin suministro eléctrico a varias viviendas mientras se reparaba la avería
Susto en el casco viejo de Oviedo. Un cortocircuito registrado en una arqueta situada frente al número dos de la calle Quintana, muy cerca de la plaza del Fontán, generó este lunes una gran columna de humo y un fuerte olor a cables quemados que podía apreciase a cientos de metros del punto en el que se registró el incendio.
El suceso se produjo alrededor de las cinco de la tarde. Los vecinos de la zona, alarmados ante lo ocurrido, dieron la voz de alarma y avisaron a los bomberos, que se presentaron en la calle Quintana con un camión y una furgoneta. No tardaron en apagar el fuego y en controlar la situación, aunque después les tocó el turno a los operarios de EDP, que se encargaron de solucionar la avería.
Al final todo se quedó en un susto y lo único que hubo que lamentar es que algunos de los vecinos se quedaron sin luz durante el tiempo que duraron las labores de reparación de la avería.
