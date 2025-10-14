Alerta de bomba en el Auditorio Príncipe Felipe: el simulacro realizado por personal de emergencias de Oviedo para probar los nuevos sistemas de prevención
Los servicios de emergencias prueban las nuevas medidas de detención y extinción de incendios
Alerta de bomba en el Auditorio Príncipe Felipe. Este fue el simulacro que hubo esta mañana en las instalaciones de la plaza del Fresno y en la que participó diferente personal del Ayuntamiento. El objetivo era evacuar lo más rápido a todas las personas en el interior. Tras el aviso, acudieron de forma inmediata los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento así como la Policía Local que ayudaron a salir a los usuarios y rescataron a una persona de una oficina. "Salió todo a pedir de boca", comentó el coordinador y jefe de emergencias del Auditorio, Miguel Ángel Fernández.
Segundo simulacro en menos de una semana
Este es el segundo simulacro que los funcionarios realizan en menos de una semana. El primero fue en el Centro de Formación Ocupacional de La Corredoria, el edificio municipal situado en la calle Francisco Pintado Fe, cuando salía humo del edificio. El mismo personal municipal intervino en la actuación y se programó para esta semana el ejercicio en el Auditorio. "Lo hemos hecho ante la instalación de las nuevas medidas de detección y extinción de incendios implantadas en el último año y medio. "Los trabajadores están con los últimos detalles y, ahora, gozamos de un sistema de evacuación más perfeccionado con detectores mucho más completos y la incorporación de nuevos equipos".
Unas medidas, concluye Fernández, que han "mejorado mucho el sistema para cumplir la norma contra incendios e ir mucho más allá".
Un año y medio de mejoras
Las primeras actuaciones se ciñeron a los sótanos, a la sala de aljibes, donde ya se adecuó la instalación eléctrica y se instaló el nuevo cableado para el sistema de detección de incendios. Unas mejoras que se hicieron manteniendo la actividad del Auditorio.
El 1 de julio de 2024 se procedió al cierre de las instalaciones durante tres meses. En este tiempo, se actuó en las zonas más públicas. En el inmenso hall de entrada se puede apreciar que el techo ha cambiado. Ha bajado metro y medio y hay unas nuevas lamas que recorren todo el pasillo. Ocultan en realidad un inmenso extractor, como si fuera la campana de cocina del país de los gigantes. En las otras salas, la principal, la polivalente y la de cámara, se han instalado tanto un sistema de detección por aspiración como otro de extinción automática, con "sprinklers" (rociadores). Estos espacios no disponían de ninguno de estos mecanismos, y solo contaban con un aire acondicionado.
Simultaneando la actividad
La reapertura se produjo hace un año casi coincidiendo con el concierto de los Premios Princesa de Asturias. En todo este tiempo, han continuado las mejoras. Los operarios han trabajado en las horas en las que no había grandes afluencias de público y en mayo volvieron los cierres durante tres días para facilitar el remate
Para desarrollar esta intervención se ha empleado el método de la solución prestacional, que permite simular determinadas situaciones de emergencia para desarrollar, luego, las obras que entrañen menos modificaciones posibles de la estructura.
