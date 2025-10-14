El alquiler de habitaciones se dispara en Oviedo: esto es lo que cuesta hacerse con una en la ciudad

La puesta en el mercado de habitaciones de alquiler se dispara en Oviedo. Esta alternativa residencial subió un 19% en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, acompañado por un incremento del precio del 8%, lo que sitúa el coste medio en 320 euros mensuales, según un estudio del portal inmobiliario Idealista.

La tendencia reflejada en Oviedo sigue la misma línea que la del conjunto del país, donde la oferta de habitaciones en alquiler en los pisos compartidos ha crecido un 20 % en ese periodo, con lo que su precio se ha estabilizado con un ligero incremento del 1%, que sitúa el coste medio en 405 euros mensuales.

El crecimiento de la demanda de estas habitaciones ha sido menor al de la oferta, ya que, en comparación a la existente el año anterior, ha subido un 2 % en el tercer trimestre.

La oferta ha aumentado en 46 capitales provinciales y las que reflejan un mayor incremento son Lugo, con un 89 %, Ourense (80%) y Segovia (69%); mientras que únicamente ha descendido en Castellón de la Plana (31%), Badajoz (20 %), Pamplona (9 %), Córdoba (5%) y Toledo (3%).

La mitad de la oferta de habitaciones en alquiler de toda España se encuentra concentrada en las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Granada.

Respecto al precio, Barcelona continúa siendo la ciudad con los alquileres de habitaciones más elevados, al ser la única que alcanza una media de 600 euros; y le siguen Madrid con 550 y Palma con 510 euros.

La ciudad más barata para alquilar es Cáceres, con una media de 225 euros por habitación al mes.

Aun así, sí que se han producido descensos en Badajoz (23%), Valencia (8%), Alicante (5%) y Pamplona (5%).

El número de personas interesadas por cada habitación ha crecido un 2% y 16 capitales de provincia ha experimentado una subida superior al 30%, con Castellón de la Plana registrando el mayor aumento (115%).

Por el contrario, el interés en Barcelona ha bajado un 21%.