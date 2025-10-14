El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector

El centro comercial Los Prados, en el barrio ovetense de Teatinos, inicia nueva etapa. El complejo se estrena bajo la gestión de LyC Consultores con la confirmación de sus dos primeras incorporaciones: una tienda de la cadena de perfumerías Druni y el espacio de ocio familiar Ozone Bowling. Ambas aperturas marcarán el inicio del proceso de relanzamiento del complejo ovetense, que busca consolidarse como un referente comercial y de entretenimiento en la ciudad. Los gestores aseguran que ya hay más firmas interesadas en instalarse en el complejo, que esperan poder confirmar próximamente.

Uno de los nuevos atractivos comerciales de Los Prados será Druni. La firma, líder en España en el sector de la perfumería y el cuidado personal, abrirá un local de 446 metros cuadrados en la planta baja, junto a la entrada principal. La compañía, que cuenta con más de 300 establecimientos y 2.000 empleados en todo el país, ofrecerá en Oviedo su amplio surtido de cosmética, maquillaje, parafarmacia y productos de belleza, además de su marca propia, DRN.

Por su parte, también está confirmado el aterrizaje en Teatinos de Ozone Bowling, una bolera americana. El equipamiento ocupará un espacio de 1.700 metros cuadrados en la segunda planta del centro comercial, frente a los Cines Yelmo, con diez pistas de bowling de última generación, zona recreativa con simuladores de realidad virtual y máquinas deportivas, y un área específica para celebraciones familiares. La apertura generará alrededor de una decena de empleos y reforzará la oferta de ocio para residentes y visitantes.

Bolera americana. / LNE

“Con estas dos primeras incorporaciones arrancamos el nuevo proyecto de Los Prados con el objetivo de ofrecer una propuesta variada, completa y cercana para Oviedo y su área de influencia. Es una gran noticia que dos marcas de esta relevancia apuesten por Los Prados como enclave estratégico”, señaló Patricia González, directora del centro comercial.

Estas incorporaciones suponen los primeros pasos del plan de revitalización que LyC Consultores puso en marcha tras adquirir, a finales de septiembre, 24.000 metros cuadrados de la galería comercial —todo el espacio salvo el hipermercado Carrefour—. La consultora prevé una inversión de unos cinco millones de euros para acometer una reforma integral del complejo, modernizando sus instalaciones y adaptándolas a las nuevas tendencias del sector.

El proyecto incluye la conservación de los cines, considerados “un puntal muy importante” para la vida del centro, y la creación de nuevos espacios de ocio y restauración. Además, se mantendrá la plantilla actual, compuesta por cinco trabajadores de gerencia y mantenimiento, y se conservará el aparcamiento gratuito con 2.500 plazas.

Las conversaciones entre LyC y el Ayuntamiento de Oviedo han sido fluidas durante los últimos meses, y ambas partes continúan perfilando los detalles urbanísticos y técnicos del plan de remodelación.

Con la llegada de Druni y Ozone Bowling, Los Prados da el primer paso visible en su nueva etapa, que busca atraer operadores de referencia y recuperar la vitalidad comercial que tuvo en sus primeros años de funcionamiento.