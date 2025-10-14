Ya está cerrado el principal acceso a la zona oeste de Oviedo desde Gijón: "La presencia policial regulando el tráfico será constante"

El conductor de un Volkswagen Golf de color negro metalizado se convirtió la mañana de este martes, sin haberlo planeado, en la última persona que pudo acceder al barrio de Ciudad Naranco desde la rotonda de Luis Oliver, la entrada a Oviedo desde la autovía que une la capital del Principado con Gijón (AS-II), hasta dentro de año y medio. Eran exactamente las 11:48 horas cuando un agente de la Policía Local se colocó en mitad del carril y le indicó a una furgoneta Peuogeot Bipper que no podía girar a la derecha, hacia la calle Ernesto Winter Blanco, al tiempo que varios operarios colocaban las barreras de contención que mantendrán cerrado el acceso para habilitar un ramal de entrada al barrio.

A partir de ese momento, y hasta al menos dentro de 18 meses, el tiempo estimado de duración de las obras, el acceso a Ciudad Naranco estará cerrado a los vecinos del barrio y a todos aquellos que hasta ahora utilizaban esta vía de entrada para llegar a la zona oeste de la ciudad. Aunque en las primeras horas de corte no se registraron atascos de consideración, ya se notaron algunas aglomeraciones en el carril de salida de Ciudad Naranco hacia la rotonda y en todas las calles aledañas a la glorieta. Los vecinos de la zona vaticinan que los colapsos de tráfico van a ser una constante, sobre todo a las horas punta, que coinciden con la entrada y la salida de los colegios. "Ya se sabe que una obra de estas características trae consigo molestias, pero está claro que en este caso los atascos van a ser monumentales", señala Jorge Suárez, un vecino del barrio.

Vigilancia

Uno de los que acudió a la zona en el momento en el que se produjo el corte fue el comisario principal de la Policía Local de Oviedo, Francisco Javier Lozano, quien aseguró que el cuerpo municipal va a redoblar los esfuerzos para tratar de minimizar los atascos. "Este corte está sometido a una planificación muy estudiada. Llevamos meses trabajando con el Principado desde la división de Tráfico para que esto se abordara dotando de seguridad al cruce y manteniendo la necesaria fluidez. Somos conscientes de que es un reto, pero creemos que la finalidad de la obra va a beneficiar a la ciudad y que vamos a poder controlar la situación, señala Lozano. "Desde la Policía Local vamos a tener una presencia constante para regular el tráfico que va a ser más intensa en las horas punta", añade el comisario.

Francisco Javier Lozano explica que la rotonda del Luis Oliver también está vigilada permanentemente por dos cámaras que le permiten saber a los agentes cuando hay aglomeraciones y cuando hay que reforzar el servicio. Además, el comisario principal también adelantó que el Ayuntamiento está abierto a realizar "distintas modificaciones" en el planeamiento en base al comportamiento del tráfico.

Una de las posibilidades que se contempla es retirar las restrinciones del carril derecho de la calle Pepe Cosmen, ahora limitado a taxis y autobuses, para facilitar el acceso de los vehículos a Ciudad Naranco por el puente de Nicolás Soria. No obstante, según confirmó, esa medida no va a tomarse por el momento. "A corto plazo eso no está contemplado", señala Lozano.