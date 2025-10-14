¿Cómo está la contaminación en Oviedo? La Coordinadora Ecoloxista pone el punto de mira en dos lugares
"Oviedo presenta muy malos datos de contaminación del aire por benceno y micropartículas; los peores de toda Asturias", subrayan los ecologistas
La Coordinadora Ecoloxista d´Asturies alerta de que la contaminación "sigue un día más disparada por los elevados picos de micropartículas". "La situación es desfavorable en la zona de Trubia donde se registraron 97 microgramos por metro cúbico de este contaminante. Además, es regular en la zona del Cristo por este mismo contaminante".
Las recomendaciones de la OMS pasan por no superar el límite de 5 microgramos por metro cúbico de media anual y de 15 microgramos por metro cúbico de media diaria de Pm 2,5. "Oviedo presenta desde hace años los peores valores de este contaminante en Asturias".
A través de una nota de prensa, la Coordinadora recuerda que "las partículas pequeñas son las más peligrosas, debido a que pueden llegar a la profundidad de los pulmones y algunas pueden alcanzar el torrente sanguíneo, llegando, por tanto, a cualquier órgano del cuerpo". "Pueden provocar también irritación en las vías respiratorias, tos o dificultad para respirar".
Toda esta situación les lleva a concluir que "Oviedo presenta muy malos datos de contaminación del aire por benceno y por micropartículas, los peores de toda Asturias".
