El emblemático monumento que ya está instalado en los jardines del Reconquista: recuerda a más de dos siglos de historia

El Ayuntamiento acaba de cumplir la petición de la Asociación de Niños Expósitos de Asturias. Operarios del Ayuntamiento trasladaron en la mañana de este martes la estatua de «La Maternidad» del paseo de los Álamos –en la esquina con Marqués de Santa Cruz y a la altura del Escorialín, lugar donde permanecía desde 2005– a los jardines del hotel de la Reconquista.

Precintado, por el momento

El monumento permanecía al mediodía precintado y rodeado de cuatro conos para evitar que el público se acerque mientras endurecen todos los materiales. Este cambio supone la culminación de la iniciativa «Monumento a la Infancia Expósita de Asturias», iniciada en mayo de 2024 y apoyada por diferentes instituciones de gran relevancia, como la Fundación Princesa, la Casa Real, la vicepresidencia del Principado y las alcaldías de Oviedo y Gijón.

Dos siglos de historia

Uno de los promotores de esta iniciativa es el antropólogo Juan Carlos Herrero-Orrio ,quien recuerda que durante dos siglos el torno del hospicio, unas instalaciones por las que pasaron 30.000 niños. Las puertas de las instalaciones mandadas construir por el regente de la Audiencia del Principado de Asturias Isidoro Gil de Jaz abrieron en 1752 y cerraron en 1965.

El edificio alberga desde hace más de medio siglo el hotel de la Reconquista, uno de los establecimientos catalogados con cinco estrellas en la capital asturiana y que la semana que viene acogerá las principales actividades de los Premios Princesa de Asturias. n