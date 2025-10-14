Gimena Llamedo, José Luis Álvarez Almeida y Alfredo García Quintana, nuevos cofrades honoríficos del Desarme de Oviedo

Los guardianes del menú a base de garbanzos con bacalao y espinacas, callos y arroz con leche están de enhorabuena. La Cofradía del Desarme celebrará el día 25 (11.00 horas) su XIII Gran Capítulo, el primero tras la declaración del Desarme como Fiesta de Interés Turístico Nacional, con un acto central en el teatro Filarmónica que rendirá homenaje a tres figuras clave para lograr la distinción: Gimena Llamedo González, vicepresidenta del Gobierno del Principado; José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España y de Otea; y Alfredo García Quintana, concejal de Turismo, Congresos y Hostelería de Oviedo.

Los tres recibirán el título de Cofrades de Honor 2025. «Estamos muy ilusionados, porque este será nuestro primer Gran Capítulo como Fiesta de Interés Turístico Nacional, y queremos que sea un homenaje a quienes lo hicieron posible», afirmó anoche el cofrade mayor, Miguel Ángel de Dios, durante la presentación de la programación, celebrada en el Hotel Iberik Santo Domingo Plaza.

El máximo responsable de la Cofradía destacó que la edición de este año «será histórica» y que el Filarmónica volverá a ser el escenario del acto central, tras su paso por el Auditorio en la edición anterior. «Queremos celebrar este reconocimiento con un programa que combine tradición, cultura y fraternidad», añadió.

Durante el XIII Gran Capítulo, además de los tres Cofrades de Honor, se nombrarán los siguientes los Embajadores de Honor del menú de la paz: el Consejo de Comunidades Asturianas, por su labor de representación de los asturianos en el exterior; la Fundación Inocente, Inocente, por su compromiso con la infancia y la solidaridad —en el año en que Oviedo ha sido designada «Ciudad Inocente 2025»—; y la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, por su aportación a la difusión de la música tradicional asturiana.

La Cofradía formalizará también su hermanamiento con la Real Cofraría do Viño Albariño de Monçao (Portugal), una entidad que promueve la divulgación del albariño en el norte luso. Este acuerdo refuerza los lazos culturales y gastronómicos entre Asturias y Portugal, siguiendo la línea de colaboración de la Cofradía del Desarme con otras hermandades del país y del extranjero.

Otra de las distinciones más esperadas serán las Cucharas Amigas 2025, que reconocen a personas que han colaborado activamente con la Cofradía y la difusión del Desarme. Los galardonados este año serán Manuel Fernández Quevedo, presidente de la Asociación Día de Galicia en Asturias, por su dedicación a la promoción cultural gallega; Patricia Ortiz, periodista argentina especializada en turismo, responsable del portal Caminos Culturales; y Zacarías Puente Herboso, fundador de la Cofradía del Queso de Cantabria.

El evento incluirá también la incorporación de 22 nuevos cofrades de número, que jurarán su ingreso y recibirán su cuchara de pertenencia. Con ellos, la Cofradía se aproxima ya a los 200 miembros, consolidándose como una de las hermandades gastronómicas más activas del norte de España. «Somos una familia en crecimiento y queremos seguir difundiendo la historia del Desarme como símbolo de convivencia y orgullo ovetense», señaló De Dios durante el acto que también sirvió de presentación para los nuevos cofrades.

La programación del Desarme 2025 se prolongará del 15 al 26 de octubre, con una agenda cargada: la donación solidaria del menú a la Cocina Económica (este miércoles), el pregón a cargo del artista cántabro Nando Agüeros (el viernes a las 20.00 horas, en el Ayuntamiento), el I Festival de Bandas de Música y recreación histórica «El Desarme: Fiesta de la Paz» (sábado 18) y el acto popular del Día del Desarme, el domingo 19, con un brindis conjunto en la Plaza de la Constitución.

«Este año queremos que el Desarme se viva con más emoción que nunca», concluyó Miguel Ángel de Dios, visiblemente emocionado por la nueva etapa que abre la fiesta tras su reconocimiento nacional. También intervino el vicepresidente de Otea, Fernando Corral, para destacar "el trabajo encomiable" del Álvarez Almeida, Alfredo García Quintana y Miguel Ángel de Dios para seguir intentando posicionar al menú ovetense como "la gran fiesta gastronómica de España". Mientras que el edil de Turismo tomó la palabra para agradecer su reconocimiento, que compartió con "Alfredo Canteli y el resto del equipo", además de destacar la labor de la Cofradía del Desarme para "mantener, conservar y proteger el pasado mirando al futuro". n