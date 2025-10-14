La gran eminencia mundial de la nefrología, en Oviedo: el doctor que está cambiando la forma de diagnosticar las enfermedades renales
En Europa, más de dos millones de personas sufren alguna de las más de 200 enfermedades de riñón hereditarias conocidas
Oviedo se convertirá esta semana en el epicentro mundial de la nefrología. El doctor Ali Gharavi, una de las máximas autoridades internacionales en diagnóstico genético de enfermedades renales, estará en la capital asturiana para participar en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nefrología (SEN), que se celebra del 16 al 18 de octubre en el Palacio de Exposiciones y Congresos, el Calatrava, con 1.800 asistentes previstos.
Considerado un referente global en medicina genómica, Gharavi es quien ha marcado el camino sobre cuándo y cómo deben usarse las pruebas genéticas para detectar a tiempo enfermedades del riñón que, durante años, pueden no dar la cara. Su ponencia, titulada “Genetic testing in kidney disease: when to do it”, abrirá el Symposium de Enfermedades Renales Hereditarias, una cita muy esperada entre los especialistas.
Porque muchas enfermedades renales hereditarias —como la poliquistosis renal, el síndrome de Alport o algunas glomerulopatías— no presentan síntomas hasta la edad adulta. Cuando se detectan, a menudo el daño ya es irreversible. Gharavi insiste en que la genética permite adelantarse al problema, orientar mejor los tratamientos y proteger también a los familiares con riesgo de padecer la misma dolencia.
Durante el simposio se dará a conocer, por primera vez, el catálogo común de pruebas genéticas en nefrología aprobado por el Ministerio de Sanidad, que se implantará progresivamente en las comunidades autónomas. Este catálogo busca que los hospitales puedan solicitar estudios genéticos con más facilidad, algo que hasta ahora solo era posible en algunos centros de referencia.
La doctora Mónica Furlano, nefróloga y secretaria del Grupo de Enfermedades Renales Hereditarias de la SEN, recuerda que “hay pacientes que llegan a diálisis sin saber qué les ha provocado la enfermedad. Con un diagnóstico genético precoz, se pueden evitar muchos casos de insuficiencia renal”.
En Europa, más de dos millones de personas sufren alguna de las más de 200 enfermedades renales hereditarias conocidas. En adultos, se estima que uno de cada siete pacientes con insuficiencia renal tiene una causa genética detrás.
El paso por Oviedo de Ali Gharavi supone un hito para la comunidad médica asturiana, que durante tres días será punto de encuentro de los principales especialistas nacionales e internacionales. “Las pruebas genéticas deben dejar de ser el último recurso: hay que usarlas desde el primer momento”, defenderá el experto, considerado un visionario de la medicina personalizada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los dos puentes de Oviedo que serán derribados para 'hacer más amable' la entrada a la ciudad
- El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
- Así será la transformación de una fuente emblemática de Oviedo: más color y menos ruido
- La 'gigantesca' obra de una conocida famosa cadena comercial en Oviedo: todo lo que se sabe sobre la apertura de un nuevo supermercado en la ciudad
- Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
- Espectacular montaje para un rodaje televisivo en Oviedo: lo que se sabe de la producción que llegará a todos los hogares de España
- El Oviedo más rico frente al más pobre: los vecinos del entorno del Reconquista ganan el doble que los de Trubia
- El gran centro social que construirá Oviedo en el Calatrava: será el cuarto de la ciudad