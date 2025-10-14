Un Guardia Civil con vocación poética: Jose Manuel Miranda Alonso publica su cuarto libro

"Mi mayor objetivo es que mi poesía transmita paz a todo aquel que la consuma. Siempre intento reflejar una realidad generalizada, no solo la individual, para que cualquiera se pueda sentir identificado". Jose Manuel Miranda Alonso lleva medio siglo ejerciendo como agente de la Guardia Civil y, desde hace unos años, dio rienda suelta a su faceta artística. "El Más Puro Sentir" es su último trabajo, maquetado por su propio hijo, confesó que "me puse con este poemario escuchando las peticiones de los lectores que leyeron los anteriores".

Por alejadas que puedan parecer sus dos facetas, Miranda asegura que están relacionadas. Intenta que todos los valores que le inculcaron durante toda su vida en la Guardia Civil se vean reflejados en el trasfondo de sus poesías. "En este último libro pongo mis valores, mi fe, mi familia y también mi tierra. Le dediqué poemas a Asturias, a Oviedo, a Gijón y a San Claudio", aseguró Miranda, que también guarda una página para el Real Oviedo y otra para el Sporting de Gijón.

Su proceso creativo no entiende de retoques; asegura que "escribo lo que me sale en un momento determinado y nunca le doy vueltas, ni tampoco le hago cambios; así consigo conservar la mayor cantidad de pureza posible". Pese a su profesión, tiene tiempo para escribir, aunque reconoce que "la inspiración llega cuando menos te lo esperas" y no le gusta forzar la creatividad porque la base de su trabajo es la espontaneidad.

Tiene la jubilación a la vuelta de la esquina, dejará de ejercer en enero de 2027, y espera con ganas las posibilidades que le va a abrir disponer de más tiempo de lo habitual. Agradece que "físicamente me encuentro genial y no tengo problemas de memoria, ni nada parecido".

Ya tiene en marcha su próximo proyecto, un libro de relatos breves con toques humorísticos, y tiene más ideas en la cabeza, aunque apunta que "no me gusta mezclar planes porque se acaban quedando a medias; siempre intento enfocarme en uno al 100% para que quede lo mejor posible".