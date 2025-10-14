¿En cuántos idiomas se impartirán los clubes de lectura de Oviedo? Serán cuatro y las sesiones en diferentes bibliotecas

En inglés, francés, italiano y asturiano. Los clubes de lectura de las bibliotecas municipales se vuelven políglotas. Así lo explicó la concejala delegada de Educación, Lourdes García, durante la presentación de un «proyecto novedoso e inédito» que reforzará la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031.

A partir de finales de mes, las diferentes instalaciones municipales acogerán las sesiones en las que «no sólo se trata de leer obras literarias significativas de los diferentes idiomas, sino trabajar también el contexto en el que se escribieron, la vida de los autores y la cultura europea que se deriva de ellos mismos». «Por ejemplo, traemos el libro de ‘Madame Bovary’ y este libro se escribió en el año 1857 y tuvo una influencia directísima en’ La Regenta’ de Clarín, que se escribió 35 años después», explicó Nicanor García, uno de los coordinadores del proyecto y catedrático de Francés.

Las sesiones cada quince días

Los clubes de lectura en otras lenguas se celebrarán cada quince días y durante dos horas. De seis a ocho de la tarde. En concreto, la biblioteca de Vallobín acogerá las sesiones especializadas en inglés y que impartirá la profesora Pilar Tuero. Las instalaciones de Ventanielles acogerán el mismo día la actividad en francés en la que estará el frente García. Ambos comenzarán el 29 de octubre.

Por su parte, la programación se trasladará los jueves a Pumarín con la programación especializada en italiano de la mano de José García y la biblioteca de La Granja hará lo mismo con el grupo interesado en los títulos en asturiano.

Para público juvenil

No será la única novedad en los clubes de lectura. «Con el tiempo detectamos nuevas necesidades las actividades organizadas por Chelo Veiga, que es una figura merecida figura de referencia para todos los usuarios de nuestros templos de lectura municipales», subrayó García. También se especializarán en literatura juvenil. «Estará destinada a adolescentes de entre once y dieciséis años y e va a llevar a cabo de momento en dos bibliotecas, en la de La Corredoria, porque detectamos que el barrio con más lectores potenciales de esa edad, con más de un millar y en La Granja, que siempre fue una biblioteca de referencia para los más jóvenes», subrayó Veiga.

Freddy Gonçalvez estará al frente de estas sesiones que comenzarán el día 23 en el barrio más populoso de Oviedo y cuatro jornadas después lo harán en el centro.