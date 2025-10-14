¿Cuándo se inaugurará el mercado de Navidad de Oviedo? El Ayuntamiento ya está con los preparativos

140 solicitudes para 104 puestos. El mercado de Navidad del Oviedo Antiguo recibe más solicitudes que puestos se instalarán entre las plazas de Porlier y Catedral y las calles Eusebio González Abascal y Mendizábal. Así lo anunciaron fuentes de la concejalía del ramo, liderada por Leticia González, que en los próximos días hará públicos los listados provisionales de admitidos y excluidos.

Después, se establecerá un plazo de diez días para subsanar errores. La adjudicación de las casetas se realizará por resolución del área y se creará un listado de reserva con las solicitudes no adjudicadas para cubrir las posibles vacantes que se puedan producir hasta entonces.

A finales de noviembre

El Ayuntamiento espera inaugurar este mercado a finales de noviembre –lo hará el mismo día que la iluminación navideña– y se dividirá en dos categorías. Por un lado, estarán las 45 casetas destinadas a puestos de artesanía. Por el otro, habrá 53 destinadas a artículos típicos navideños (dulces, decoración y artículos de regalo) y a ellos se sumarán otros 15 de alimentación.

Como en ediciones anteriores, habrá dos instalaciones destinadas a hostelería. De igual forma, habrá tres espacios destinados al Ayuntamiento para sus diferentes actividades y todas ellas estarán iluminadas para estas fechas.

Los horarios de compras

El horario de actividad será de lunes a jueves de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Los viernes, sábados, y víspera de fiestas cerrará media hora después al mediodía y se alargará hasta las nueve de la noche y los domingos está con el horario ampliado solo por la mañana.

Además, los días 9, 24, 25, 31 de diciembre, 1 y 6 de enero, quedará a libre disposición de las personas adjudicatarias, la apertura o cierre.