IU pide al PP una jornada de puertas abiertas en la Fábrica de Gas y reclama un proyecto definitivo
"El equipo de gobierno debería de estar a la altura de la mayoría social que quiere proteger el patrimonio de su ciudad", señaló Gaspar Llamazares
Pelayo Méndez
El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo pide al equipo de gobierno que se aclare la situación de la antigua fábrica de gas. Aseguran que "la opacidad y la información incompleta genera incertidumbre entre los vecinos que temen por la seguridad y la garantía del tratamiento de ciertos residuos ante la descontaminación de los terrenos".
Piden que se puedan realizar las visitas al edificio con total garantía y hacen hincapié en la necesidad de despejar dudas sobre "el proyecto definitivo para la nueva urbanización de la zona". "El equipo de gobierno debería de estar a la altura de la mayoría social que quiere proteger el patrimonio de su ciudad y en concreto, la antigua fábrica de Gas, como un proyecto clave para la zona del Antiguo", afirmó Gaspar Llamazares, portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo.
"Debería ser una prioridad para este equipo de gobierno, no solo la presentación definitiva del proyecto sino también una jornada de puertas abiertas de la fábrica de Gas para los grupos municipales y los vecinos y vecinas afectadas y que sería lo contrario de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos: la confusión de lo que está sucediendo en la Fábrica de Gas y el cierre opaco perimetral que añade más incertidumbre", concluyó Llamazares
