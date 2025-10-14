Llega la gran antológica que iluminará la obra de Jaime Herrero

Cinco años han transcurrido desde que Jaime Herrero se adentró en el reino de las sombras. De ellas emerge su obra, en la que será su primera antológica tras su fallecimiento. "Desde el gran teatro de sombras. Los mundos de Jaime Herrero" se postula como una de las grandes exposiciones del otoño en Asturias y por partida doble, porque involucra a dos instituciones señeras de la región, como son el Museo de Bellas Artes de Asturias y la Universidad de Oviedo.

Las 60 obras pictóricas reunidas para la exposición, que se inaugurará el 21 de octubre y se extenderá hasta el 8 de febrero, junto a varios libros e ilustraciones del artista, se repartirán entre esas dos sedes. En el Bellas Artes, en la Casa de Oviedo-Portal, se exhibirán una veintena de obras, cuatro de ellas del Museo, el resto de varios propietarios, principalmente de la familia. Lo que Luis Feás, el comisario de la antológica, propondrá es un recorrido que empieza con un "visceral expresionismo", que alcanza su culminación con el monumental tríptico "Sobre una Guerra Civil" y acaba con obras de pintura "adelgazada", en las que el color se va oscureciendo hasta ennegrecerse completamente y en las que Jaime Herrero recurre a referencias personales, a su infancia y hasta a superhéroes protectores.

«Paisaje». / LNE

Para la sala de la Universidad de Oviedo Feás ha reservado los trabajos de Herrero vinculados a la institución y muy en particular a Leopoldo Alas Clarín, a quien dedicó grabados para libros y aguadas de tinta. Ahí irán también sus colaboraciones en revistas y publicaciones nacionales, sus biografías en tebeo de personajes dieciochescos y "sus otros mundos" –esos a los que hace referencia el título de la exposición–: retratos de seres queridos o trabajos en colaboración con asociaciones como Tribuna Ciudadana, cuyo logo diseñó.

«¡Lleva un libro!». / LNE

Jaime Herrero es, indiscutiblemente, uno de los artistas plásticos asturianos más influyentes de las últimas décadas, tan grande en la vida como en el arte, o más. Familiarizado con la tragedia, si es que alguien puede familiarizarse con ella, contaba que había nacido bajo las bombas, en Gijón, en 1937. Pasó un tiempo en Valencia, donde su familia huyó a refugiarse, y pasó por los campos de refugiados del sur de Francia. Cuando volvieron a España lo hicieron para establecerse en Madrid, en el barrio de Argüelles.

Madrid, París y Oviedo fueron sus tres ciudades. En Madrid, donde pasó su infancia y adolescencia, entre idas y venidas, tuvo contacto con la segunda Escuela de Vallecas, las tertulias del Café Varela y el Gijón, y colaboró con Estampa Popular. Allí empezó sus estudios de Derecho, en 1956, y los continuó en Oviedo, hasta que decidió marcharse a París. Allí vivió entre 1959 y 1967, y convivió con existencialistas, patafísicos y otros grupos.

«Figuras, h.». / LNE

A Oviedo regresó definitivamente con 31 años, aquí hizo carrera como pintor, también como poeta, dibujante, humorista gráfico, ceramista, decorador y hasta rotulista en el centro territorial de Televisión Española. En 1974 se casó con María José Martínez Nava-Osorio, Coté. A ella le atribuía el mérito de haber "reiniciado" su carrera artística y "tejerle la trama sobre la que se fue organizando mi obra". El único hijo de la pareja, Yago, falleció en 1996, en otro fatídico golpe del destino.

Tríptico «Sobre la Guerra Civil». / LNE

Su arte, sus pinturas, sus dibujos y sus escritos, le acompañaron en todo ese devenir. En 2021, cuando aún no había transcurrido un año de su fallecimiento, la Universidad de Oviedo recogió sus últimas obras, aún en el estudio, en la exposición "Jaime Herrero, 1937-2020. Últimos refugios", comisariada también por Luis Feás.