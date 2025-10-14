Neptuno y Angelín 2 volverán a echar agua por la boca en el Campo de San Francisco: esta es la actuación que ya está en marcha en el pulmón verde de Oviedo

Uno de los objetivos del equipo de gobierno, liderado por Alfredo Canteli, en estos dos mandatos es recuperar el brillo que tenía el Campo de San Francisco. Las obras en el Jardín Histórico desde su ascenso a la Alcaldía, en junio de 2019, han sido continúas y seguirán los próximos meses. La concejalía de Aguas y Saneamiento, liderada por Nacho Cuesta, acaba de encargar a la empresa Cimbra Ingeniería una asistencia técnica para la redacción del proyecto para que las estatuas de Neptuno –ha sido retirada para su restauración– y la conocida como Angelín 2 tengan suministro. Costará casi 3.000 euros. "Son las últimas dos fuentes que nos quedaban sin agua", recuerda el segundo teniente de alcalde.

Permiso de Patrimonio

La intervención necesita del permiso de la consejería de Patrimonio. El pulmón verde de Oviedo fue declarado jardín histórico e incluido en el inventario del patrimonio cultural del Principado de Asturias el 16 de febrero de 2016 dando así respuesta a una petición que venía de lejos. Es por ello que todas las actuaciones que se hagan en sus paseos deben obtener el visto bueno de la cartera liderada por Vanessa Gutiérrez.

Se espera que este trámite no tenga mayores inconvenientes. El Ayuntamiento lleva un lustro recuperando el agua de las fuentes del Campo de San Francisco respondiendo así a las múltiples demandas de los ovetenses que se habían quejado de la degradación de este emblemático lugar. Por aquel entonces, el agua volvió a los surtidores reactivando el funcionamiento de La Fuentona, la Fuente de las Ranas y el estanque de los Patos.

Más recuperaciones

El año pasado continuaron los trabajos en otros surtidores. El propio Canteli, acompañado de Cuesta, asistió en septiembre de 2024 a la puesta en funcionamiento de las fuentes de los monumentos a Clarín -coincidiendo con el 140 aniversario de 'La Regenta- y José Tartiere, así como la de la estatua del Angelín.

Los trabajos no fueron nada fáciles y, ahora, se extenderán a otros dos puntos del Campo.

Seis décadas sin Neptuno

La estatua de Neptuno volvió hace dos años al Campo de San Francisco. Más en concreto, al lado del paseo de los Álamos. La imagen en mármol del dios romano adornaba a principios del siglo pasado una de las fuentes del jardín histórico, pero, en una de las sucesivas reformas del parque, la estatua desapareció.

Uno de los contratistas se la quedó y adornó su jardín que, en 2006, se la vendió al Museo de Bellas Artes por 12.000 euros. Gracias a la colaboración entre instituciones, la estatua volvió a su lugar originario en 2023. Sin embargo, en este tiempo ha sufrido diversos actos vandálicos. El tridente lleva desaparecido desde el año que la volvieron a instalar y tenía daños en la cola del tritón y en la mano derecha. Para arreglarla, el Ayuntamiento la ha retirado. «La idea es no volver a colocarlo hasta que vuelva a tener agua», anuncia Cuesta.

El molde del Angelín

El hueco que Neptuno dejó libre durante los años que estuvo desaparecido, fue ocupado por el molde con el que se reparó durante el mandato de Antonio Masip la fuente del Angelín. Con la recuperación de Neptuno, el personal del Ayuntamiento la trasladó a la otra punta del Campo: al paseo del Bombé. En este punto se realizarán obras en los próximos meses para que tenga agua.

Más mejoras

Mejoras todas ellas que se suman a otras ejecutadas por el gobierno de Canteli. La más destacada, la finalización de la restauración del kiosco de la música después de casi una década vallado. También se ha renovado el aguaducho para su reapertura, el nuevo cierre del estanque de los patos, el cambio de ubicación de parque canino y la instalación de pasamanos para hacerlo más accesible.