Oviedo acelera su oferta cultural: música y ópera para apurar la semana

La actividad cultural no se detiene en Oviedo. Tras un martes repleto de propuestas, la semana continúa con una intensa programación que combina música, ópera, teatro y humor en los principales escenarios de la ciudad.

El miércoles la Temporada de Ópera ofrece la tercera función de Roméo et Juliette, de Charles Gounod, en el Teatro Campoamor, dentro de la 78ª Temporada de Ópera de Oviedo. La producción, realizada junto a la ABAO, se repetirá el viernes 17 (19:30 horas) y el sábado 18 (19:00 horas), con una duración aproximada de tres horas y diez minutos.

Ese mismo miércoles, el Teatro Filarmónica acogerá una nueva sesión del ciclo de cine documental “Cualquier tiempo pasado no fue mejor”, con la proyección de Sara, dirigida por Eva Cruells, y un coloquio posterior con la autora y representantes de diversas entidades.

El jueves 16 será el turno del tenor José Bros, que ofrecerá su recital Pasión Lírica en el Campoamor (19:30 h), acompañado al piano por Mario Álvarez. Las entradas tienen un precio de entre 20 y 30 euros.

El viernes 17, además de la función de ópera, el Filarmónica acogerá el Festival Nel Amaro de Teatru Profesional en Llingua Asturiana, con la obra Vuelu d’andarines, de Nun Tris Teatro, un espectáculo para todos los públicos con entrada libre.

El fin de semana se completa con varias propuestas destacadas. El sábado 18, el humorista Dani Mateo presentará su monólogo ¿Por qué no te callas? en el Teatro Filarmónica (20:00 h), mientras que el domingo 19 el músico cántabro Nando Agüeros ofrecerá el concierto acústico Canciones Desnudas (12:30 h, entradas desde 30 €). Ese mismo día, el ciclo de cine Radar proyectará La balada de Cable Hogue (19:00 h, entrada libre).

El lunes 20, la semana cultural se cerrará con cine italiano en el Filarmónica: La gabbianella e il gatto, de Enzo d’Aló (20:00 h, entrada libre).

Además, se recuerda que siguen disponibles las entradas y abonos para los Conciertos del Auditorio, las Jornadas de Piano y el Ciclo CIMCO, que pueden adquirirse en las taquillas del Teatro Campoamor o a través de entradas.oviedo.es.

La exposición “Eduardo Chillida. La presencia del vacío” continúa abierta en la sala Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) hasta el 14 de diciembre de 2025, con entrada libre y horario de lunes a sábado de 11 a 14 y de 17 a 20 horas, domingos de 11 a 14.