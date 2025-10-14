Piden cárcel para un vecino de Oviedo por compartir una foto íntima de una mujer con la que tuvo relaciones dos días antes

La Fiscalía del Principado de Asturias pide un año de prisión para un hombre de Oviedo acusado de subir a una red social una fotografía desnuda de una mujer con la que había mantenido relaciones sexuales apenas dos días antes. La imagen, que la joven le había enviado de forma privada, se mantuvo publicada durante varios días, pese a que ella le pidió en repetidas ocasiones que la retirara.

Según el relato del Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2023, entre el mediodía y las doce y media. El acusado habría compartido en su perfil la imagen íntima de la mujer, sin su permiso, haciendo que la foto pudiera ser vista por otras personas. Durante cuatro o cinco días, la víctima insistió una y otra vez para que la eliminara, pero el hombre hizo caso omiso.

La Fiscalía considera que el acusado actuó con pleno conocimiento del daño que podía causar, ya que se trataba de una imagen privada que ella le había confiado en un contexto de intimidad.

Por ello, el Ministerio Público reclama para él un año de prisión y una orden de alejamiento durante dos años, que le impediría acercarse o comunicarse con la víctima. Además, solicita que el acusado la indemnice con 3.000 euros por los daños morales sufridos.

El caso, que se juzgará próximamente en Oviedo, pone de nuevo el foco en un tipo de delito cada vez más habitual: la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento a través de redes sociales. Una práctica que deja profundas secuelas en las víctimas y que los tribunales castigan con penas de cárcel.