La propuesta del PSOE para que la Ópera deje de sufrir un agravio comparativo con Bilbao o Valencia: "Esperemos llegar a buen puerto"

La Ópera de Oviedo sufre un agravio comparativo respecto a las temporadas que se organizan en Bilbao, Valencia, Barcelona y Sevilla. ¿La razón? La cantidad que recibe de los Presupuestos Generales del Estado. En las últimas cuentas aprobadas se observa la clara diferencia. La ciudad vasca recibió 1,1 millones de euros frente a los 500.000 euros de la capital asturiana. La cifra se eleva en la ciudad valenciana hasta los 2,5 millones de euros. "Es importante que la partida se actualice porque, más allá de las representaciones, la Fundación está intentando acercar el ciclo al gran público para hacerla más importante".

Javier Ballina y Carlos Fernández Llaneza en la rueda de prensa de este martes. / LNE

Así lo explicó este martes el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carlos Fernández Llaneza, durante la presentación de una declaración institucional para exigir que en el proyecto presupuestario de 2026 -el gobierno se ha comprometido a presentarlos tras tres prórrogas seguidas- se incremente la subvención y se recupere del recorte que ha ido sufriendo con el tiempo.

El pico de la aportación

La aportación del Estado alcanzó un pico en 2009 con 900.000 euros. "Luego llegó una reducción y una lenta recuperación", detalló su compañero de filas Javier Ballina. La cifra en 2010 quedó en 810.000 euros, en 2011 en 712.000 euros y el mínimo se alcanzó en 2014 con 235.000 euros. En 2018 volvió a crecer con 358.000 euros que culminó en 2019 con medio millón de euros. "Hay una recuperación del 30%".

Capital Europea de la Cultura

El incremento de esta cantidad, sostienen, ayudará en el proyecto que Oviedo tiene en marcha para ser Capital Europea de la Cultura en 2031. "La temporada de ópera es un elemento identitario dentro del sistema cultural y es importante que esta partida se actualice.

Es por ello que hemos presentado esta texto con el que queremos congregar y reunir el apoyo de otros grupos políticos", añadió Llaneza; mientras que Ballina remarcó que la temporada es "indispensable para que la propuesta de capitalidad cultural llegue a buen puerto". Ahora, falta que se pronuncien el resto de grupos municpales. "No tiene sentido únicamente limitarnos a criticar la falta de aportación", subrayó Llaneza quien recordó que la fuerza de Oviedo logró que aumentase la aportación del Principado.