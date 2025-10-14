Retirada de coches y sanciones en el aparcamiento de Winter Blanco por la ampliación de la rotonda de acceso a Oviedo
A pesar de que había un cartel desde hace unos días anunciando que los vehículos estacionados en esa zona iban a ser multados la grúa tuvo que actuar para llevarse los que aún permanecían allí cuando arrancaron los trabajos
Hace varios día que había un cartel en el aparcamiento de la calle Ernesto Winter Blanco, en Ciudad Naranco, avisando de que todos aquellos vehículos estacionados en este punto de Oviedo a partir de este martes iban a ser multados, pero aún así tuvo que actuar la grúa para retirar los coches de bastantes conductores despistados.
La Policía Local se vio obligada a multar y a llevarse unos cuantos vehiculos del aparcamiento, que va a ser utilizado para colocar las casetas de la obra de ampliación de la rotonda de Luis Oliver, la glorieta de entrada a la ciudad desde la autovía que une Oviedo con Gijón (AS-II). Los coches estacionados frente al polígono de Ferreros, junto al hotel Ibis, fueron trasladados al parque de grúa y sus propietarios se verán obligados a abonar la sanción correspondiente.
