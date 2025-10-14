Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Retirada de coches y sanciones en el aparcamiento de Winter Blanco por la ampliación de la rotonda de acceso a Oviedo

A pesar de que había un cartel desde hace unos días anunciando que los vehículos estacionados en esa zona iban a ser multados la grúa tuvo que actuar para llevarse los que aún permanecían allí cuando arrancaron los trabajos

La grúa en el aparcamiento de la calle Ernesto Winter Blanco.

La grúa en el aparcamiento de la calle Ernesto Winter Blanco. / F. V.

F. V.

Hace varios día que había un cartel en el aparcamiento de la calle Ernesto Winter Blanco, en Ciudad Naranco, avisando de que todos aquellos vehículos estacionados en este punto de Oviedo a partir de este martes iban a ser multados, pero aún así tuvo que actuar la grúa para retirar los coches de bastantes conductores despistados.

La Policía Local se vio obligada a multar y a llevarse unos cuantos vehiculos del aparcamiento, que va a ser utilizado para colocar las casetas de la obra de ampliación de la rotonda de Luis Oliver, la glorieta de entrada a la ciudad desde la autovía que une Oviedo con Gijón (AS-II). Los coches estacionados frente al polígono de Ferreros, junto al hotel Ibis, fueron trasladados al parque de grúa y sus propietarios se verán obligados a abonar la sanción correspondiente.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Estos son los dos puentes de Oviedo que serán derribados para 'hacer más amable' la entrada a la ciudad
  2. El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
  3. Así será la transformación de una fuente emblemática de Oviedo: más color y menos ruido
  4. La 'gigantesca' obra de una conocida famosa cadena comercial en Oviedo: todo lo que se sabe sobre la apertura de un nuevo supermercado en la ciudad
  5. Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
  6. Espectacular montaje para un rodaje televisivo en Oviedo: lo que se sabe de la producción que llegará a todos los hogares de España
  7. El Oviedo más rico frente al más pobre: los vecinos del entorno del Reconquista ganan el doble que los de Trubia
  8. El gran centro social que construirá Oviedo en el Calatrava: será el cuarto de la ciudad

Gimena Llamedo, José Luis Álvarez Almeida y Alfredo García Quintana, nuevos cofrades honoríficos del Desarme de Oviedo

Gimena Llamedo, José Luis Álvarez Almeida y Alfredo García Quintana, nuevos cofrades honoríficos del Desarme de Oviedo

Últimas hora para comprar los abonos para los conciertos cantados del Auditorio: cómo comprarlos

Últimas hora para comprar los abonos para los conciertos cantados del Auditorio: cómo comprarlos

Retirada de coches y sanciones en el aparcamiento de Winter Blanco por la ampliación de la rotonda de acceso a Oviedo

Retirada de coches y sanciones en el aparcamiento de Winter Blanco por la ampliación de la rotonda de acceso a Oviedo

¿En cuántos idiomas se impartirán los clubes de lectura de Oviedo? Serán cuatro y las sesiones en diferentes bibliotecas

¿En cuántos idiomas se impartirán los clubes de lectura de Oviedo? Serán cuatro y las sesiones en diferentes bibliotecas

¿El “tostaderu” de Oviedo? El sorprendente espacio que se ha convertido en el nuevo solárium de la ciudad

¿El “tostaderu” de Oviedo? El sorprendente espacio que se ha convertido en el nuevo solárium de la ciudad

El emblemático monumento que ya está instalado en los jardines del Reconquista: recuerda a más de dos siglos de historia

El emblemático monumento que ya está instalado en los jardines del Reconquista: recuerda a más de dos siglos de historia

¿Cuándo se inaugurará el mercado de Navidad de Oviedo? El Ayuntamiento ya está con los preparativos

¿Cuándo se inaugurará el mercado de Navidad de Oviedo? El Ayuntamiento ya está con los preparativos

Estos son los establecimientos ganadores del Concurso de Escaparates del Rally Princesa

Estos son los establecimientos ganadores del Concurso de Escaparates del Rally Princesa
Tracking Pixel Contents