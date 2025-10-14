Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los establecimientos ganadores del Concurso de Escaparates del Rally Princesa

"Esta competición convierte a Oviedo en un escaparate vivo, donde la originalidad de nuestros establecimientos se une a la pasión por el rally", señaló la concejala de Economía, Leticia González

Los galardonados posan en el Ayuntamiento con los diplomas.

Los galardonados posan en el Ayuntamiento con los diplomas. / LNE

Pelayo Méndez

Oviedo

Los mejores establecimientos del Concurso de Escaparates organizado con motivo del 62 Rally Blendo Princesa de Asturias recibieron esta mañana sus reconocimientos. El primer premio se lo llevó Lencería Berta, Siente Barefoot y Centro de Día Campillín completaron el podio. Los encargados de entregar los diplomas fue la concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, y el director de carrera de la prueba, Ulpiano Nosti.

Un total de 20 comercios se sumaron a esta iniciativa municipal, que tiene como objetivo "impulsar la actividad económica en la ciudad, fomentar el consumo en los establecimientos de proximidad y crear un ambiente festivo en las jornadas previas a la prueba deportiva". Aprovechando la relación con los patrocinadores de la prueba, los establecimientos premiados disfrutarán de viajes en AVE con estancias en destinos peninsulares y de escapadas en casas rurales de Asturias.

“Este concurso convierte a Oviedo en un escaparate vivo, donde la originalidad de nuestros establecimientos se une a la pasión por el Rally para proyectar una ciudad dinámica, atractiva y llena de oportunidades”, remarcó Leticia González, durante el acto de entrega en el salón de actos del Ayuntamiento de Oviedo.

El jurado encargado de valorar la creatividad y puesta en escena de los establecimientos participantes estuvo integrado por Teresa Laso, en representación de la Asociación de Diseño y Moda; Ana Reguera, del Estudio de Diseño Gráfico Señora Milton; y Miguel Torres, médico oficial de la competición.

